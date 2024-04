El Gobierno anunció este jueves que Venezuela aceptó un vuelo de expulsión de 60 inmigrantes. El hecho ocurre en el marco de la primera reunión de ministros y altas autoridades de Seguridad Pública y Crimen Organizado del Consenso, que se llevó a cabo en nuestro país esta jornada.

Tras el anuncio, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la unidad de las naciones para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas y otros delitos.

Sin embargo, las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, fueron más contundentes. Dirigiéndose a la comitiva venezolana, afirmó que si Venezuela no colabora en un caso emblemático como el asesinato de Ronald Ojeda, se verá afectada toda la comunidad del país sudamericano.

“Nosotros hace poco enfrentamos un desafío tremendo por un delito muy violento que se sufrió en Chile, un secuestro que terminó en un homicidio de un ciudadano venezolano que estaba en condición de refugiado. Esa persona fue asesinada y posteriormente los criminales huyeron. El rastreo indica que se devolvieron a Venezuela“, inició Tohá.

La secretaria de Estado enfatizó en que “si no colaboramos con Venezuela en encontrarlos y detenerlos, los ciudadanos chilenos y también los venezolanos que viven en Chile, no confiarán más en nuestras instituciones. No creerán en nuestros gobiernos y pensarán que se tienen que proteger solos“.

Sobre esto, el viceministro para América Latina de la Cancillería de Venezuela, Rander Peña, destacó la importancia del acuerdo de cooperación entre ambos países y expresó que se espera un retorno positivo a Venezuela tras las conversaciones mantenidas durante la reunión.

“Amplio acuerdo de cooperación, el mejor de los ánimos entre ambos países. El presidente Nicolás Maduro lo ha manifestado de manera abierta. Toda la discusión de tener un diálogo directo con el presidente Boric se ha generado importantes acuerdos durante este día de hoy”, precisó.

Cabe recordar que durante la mañana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció la aceptación de un nuevo vuelo de expulsión de migrantes venezolanos para la primera semana de mayo de este año.

Se debe precisar que el Gobierno había solicitado la expulsión de 150 migrantes venezolanos, pero hasta el momento solo se ha confirmado la expulsión de 60, que es la capacidad máxima del charter que los va a trasladar.

Y durante esta tarde, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, confirmó que Venezuela ha aceptado los vuelos de expulsión de migrantes venezolanos desde Chile como parte de un programa de expulsión de indocumentados, que busca no solo expulsar a migrantes con problemas judiciales, sino también a aquellos que se encuentren indocumentados en el país.

Reacciones en el Congreso

Desde el Congreso, hubo opiniones divididas sobre este acuerdo. Algunos parlamentarios valoraron la postura del gobierno venezolano, mientras que otros abogaron por el quiebre de relaciones diplomáticas debido a la falta de cooperación.

“Hoy vemos resultados de esas conversaciones. Aquellos que nos pedían cortar relaciones diplomáticas inmediatamente iban a ser los responsables de que, por ejemplo, esta expulsión no se pudiera llevar a cabo. Independientemente de la opinión que yo tenga respecto a la dictadura de Maduro, la noticia de hoy es tremenda. Uno no puede terminar relaciones diplomáticas con un país que está complicando a todo el Cono Sur. Felicitaciones al Gobierno por este proceso de expulsiones. Ojalá que se den muchos más”, valoró el diputado del PS, Marcos Ilabaca.

Por otra parte, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que el proceso responde a “normas básicas de derecho internacional. No necesitas tener un tratado, ni una relación particular con ese país en derecho internacional básico”.

“Un país que viola los derechos fundamentales de sus compatriotas, que se ha reído de Chile, sobre todo por el asesinato del teniente Ojeda, que ha minimizado la existencia del Tren de Aragua, me parece que es un país con el que Chile no tiene que tener relaciones diplomáticas“, puntualizó.