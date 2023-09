Esta jornada, los consejeros de Chile Vamos y Republicanos se reunieron con el dirigente de Amarillos por Chile, Zarko Luksic.

Se trata de los consejeros Luis Silva, Antonio Barchiesi, Carlos Frontaura, Lorena Gallardo, Pilar Cuevas, Ivon Guerra, Arturo Phillips, Edmundo Eluchand y Hernán Larraín.

La instancia se enmarcó respecto a la preocupación de Amarillos sobre el Poder Judicial, específicamente temas respecto de los fundamentos de la jurisdicción, esto al calificarlos de “excesivos“.

Además, también plantearon que se debería integrar como ministros de la Corte de Apelaciones a abogados externos y ministros externos.

Cabe señalar que lo emanado por la Comisión de Función Jurisdiccional sobre el capítulo de Poder Judicial que se votará esta tarde, será aprobado, por parte de dichos consejeros, con el compromiso de mejorarlo en la Comisión Experta.

“Hemos venido como Amarrillos a hacer un planteamiento tanto a Chile Vamos como a Republicanos respecto a algunas materias que nos preocupan del Poder Judicial que se van a votar en este momento. Sobre ello, nos han manifestado, nos han recibido de manera abierta, vamos a revisar estos temas a través de un grupo de trabajo, después vamos a ser invitados a la Comisión de Expertos y son temas que ellos también consideran que es necesario dar una segunda vuelta”, señaló Zarko Luksic.

“Lamentablemente, desde el punto de vista del reglamento no se pueden tratar ahora porque en este instante no se pueden presentar enmiendas, no se pueden presentar modificaciones, entonces la única alternativa es votar todo el artículo“, agregó.