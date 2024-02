Chile Vamos anunció los preparativos para homenajear al expresidente Sebastián Piñera cuando se cumpla un mes de su fallecimiento, el próximo miércoles 6 de marzo.

El encuentro está siendo preparado por las directivas de los partidos de la coalición y ya hay más de 500 personas inscritas.

La medida nació luego de que la coalición suspendiera una actividad política que se realizaría en los días en que el ex jefe de Estado era velado en el Salón de Honor del Congreso en Santiago. Esto con el fin de privilegiar el acceso al público que quería despedir al exmandatario.

En ese sentido, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, sostuvo que la idea de esta iniciativa “es recordarlo en el primer aniversario, en una forma muy simbólica, en el ex Congreso, en el mismo lugar donde lo despedimos y convocar a los ex colaboradores. Es marcar no solo la huella de su visión política, sino además la capacidad que tuvo para crear un capital humano de tremendo valor“.

“Yo creo que aquí se va a reivindicar no solo la propuesta política del presidente, sino también y con la misma importancia, la forma de hacer. A él le gustaban los resultados, le gustaban las cosas hechas con seriedad, con conocimiento, y eso va a hacer parte importante de lo que vamos a ver en esa convocatoria”, agregó.

Por su parte, la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, detalló que este acto se encuentra en plena preparación.

“Como lo hemos dicho, el sentido es tanto de convocar a ex colaboradores de los dos gobiernos del presidente Piñera, para sumar todo ese conocimiento y todo ese sello que era la administración del presidente Piñera en un proyecto político. Como Chile Vamos tenemos que defender el legado del presidente, pero también proyectarlo: lograr ser una coalición que vuelva a ser Gobierno“, dijo.

Finalmente, la exministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, señaló que el próximo 6 de marzo “es una tremenda oportunidad de volver a encontrarnos, de recordar lo importante que es trabajar en equipo y de todo lo logrado en el primer y segundo mandato del presidente Piñera, a fin de concretarlo y de poder consolidarlo como el legado que nos inspira hacia adelante. Y también es importante recordar que una de las principales preocupaciones del presidente Piñera era la unidad, la unidad dentro de Chile Vamos, pero también la unidad de la oposición, con miras de las próximas elecciones”.

“Esperamos obviamente tener acercamientos que permitan tener una coalición muchísimo más amplia“, zanjó.