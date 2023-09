Los partidos de Chile Vamos -Evolución Política, Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente- anunciaron que no asistirán al acto que se realizará el lunes 11 de septiembre en el Palacio de La Moneda por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Tras leer la declaración propia respecto al quiebre democrático, la consejera constitucional y presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, dijo que el documento “refleja nuestra voluntad de evitar quiebres como el que tuvimos en 1973 y refleja también la importancia que le damos a la protección de la democracia. Por eso hemos puesto ese foco”.

“Todos los puntos que mencionamos (en la declaración) son potenciales riesgos para quiebres democráticos. Creemos que el sufrimiento de tantas personas, las incertidumbres que afectaron a Chile durante tanto tiempo, el hecho de que la huella esté todavía presente, marca nuestro voluntad de que una situación así nunca más se repita”, agrego.

Los 7 puntos de la declaración son:

Compromiso con la democracia, comprometiéndonos a usar siempre los mecanismos institucionales como medio para resolver nuestras diferencias.

Compromiso con la Constitución y las leyes, respetando en toda acción el Estado de Derecho.

Compromiso con los derechos humanos, propiciando su protección y respeto irrestricto en toda circunstancia y oportunidad.

Compromiso con la paz y la buena convivencia, condenando toda expresión, movimiento o llamado que se valga de la violencia o el terrorismo para la promoción de sus ideas o el logro de sus objetivos.

Compromiso con la promoción de la dignidad humana en todas sus formas, como fuente de libertades y de garantías sociales que comprometen a todos y cada uno.

Compromiso con la libertad de pensamiento y de expresión, favoreciendo el pluralismo y la diversidad de ideas, en un ámbito de respeto, verdad y ecuanimidad.

, favoreciendo el pluralismo y la diversidad de ideas, en un ámbito de respeto, verdad y ecuanimidad. Compromiso con la seguridad del país y su población, fortaleciendo la tarea de protección y resguardando a quienes cumplen dicha labor.

Hutt sostuvo que, “como coalición hemos manifestado estos compromisos y que apuntan a proteger nuestra democracia, a empatizar con todos aquellos que han sufrido dolores, a reconocer las distintas visiones que se generan en torno al 11 de septiembre de 1973 y, principalmente, a poner todo nuestro esfuerzo en el encuentro, en la colaboración y en que no tengamos otra situación así de quiebre democrático, de riego para la estabilidad el país, como la que vivimos en esa oportunidad”.

Emplazamiento al presidente Boric

El senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, sostuvo que “la oposición acá tiene una sola posición: la condena de la violencia es la base es la convivencia democrática“. Fue así que llamó al presidente Gabriel Boric “a que recoja esta carta, invitarnos a leerla, lo invitamos a suscribirla y lo interpelamos a que él construya un clima de unidad a pocos días del 11 de septiembre”.

En ese sentido, el timonel emplazó directamente al mandatario: “Presidente Boric, usted será responsable del clima que usted ha construido en los últimos días, y que no me cabe la menor duda que si no genera un pie atrás respecto de generar puntos de fricción, lamentablemente podríamos tener un 11 de septiembre violento“.

“El presidente es el responsable para que tengamos un 11 de septiembre de reencuentro y no de enfrentamiento, que tengamos un 11 de septiembre en que tengamos una mirada conjunta respecto del pasado y no una mirada en el retrovisor respecto de los odios y divisiones del pasado. Presidente, de usted depende”, sentenció.

“Esta carta es un buen insumo para que el Gobierno enmiende el rumbo”

Finalmente, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, manifestó que la declaración de Chile Vamos “es una oportunidad para el Gobierno“.

“Todo lo que ha hecho el Gobierno en los últimos meses ha sido contribuir a generar un clima de confrontación, de odiosidad, de imponer una sola verdad histórica”, añadió.

El gremialista sostuvo que al Ejecutivo “le quedan pocos días (para el 11 de septiembre) y yo creo que esta carta es un buen insumo para que el Gobierno enmiende el rumbo de lo que ha sido esta conmemoración”

“Nosotros sinceramente esperamos que sea valorada por el Gobierno y que sea ocupada como insumo en pos de nuestra contribución, que es contribuir a una conmemoración que para muchos es dolorosa, para otras personas es muy simbólica, con las distintas miradas que existen en esta materia y contribuir a que no tengamos una fecha que divide”, concluyó.

Respecto al acto en La Moneda, Macaya dijo que a la instancia “van a asistir personas que por una mezcla de rabia, dolor absolutamente justificable y entendido, personas que fueron ellos o sus familias de situaciones muy dolorosas en el pasado; que contribuir en un clima donde además se puede hacer apología a figuras que a nosotros no nos parece que merezcan homenaje, como el expresidente Salvador Allende, son actos donde el texto que se firma es tan importante como el contexto en el que se dan las situaciones. En ese contexto, nosotros no vamos a participar“.