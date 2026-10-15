“Chile sin violencia, un compromiso con la paz”: Partidos oficialistas firman declaración conjunta contra la violencia a seis años del 18-O

Los partidos y movimientos oficialistas firmaron una declaración conjunta titulada “Chile sin violencia: un compromiso con la paz“, en la que condenan los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social de octubre de 2019 y reafirman su respaldo al Estado de Derecho, las fuerzas de orden y seguridad y las víctimas.

Según dio a conocer La Tercera, el documento se llamaría “Chile sin violencia: un compromiso con la paz”, el cual fue firmado por los presidentes de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, el Partido Republicano, el Partido Cristiano de Chile (PCC) y Demócratas.

La iniciativa fue coordinada por la directiva de la UDI y se realizará un acto de presentación en el ex Congreso Nacional en Santiago, evento en el cual se contará con la presencia de los presidentes y secretarios generales de dichas colectividades.

El escrito señala que el 18 de octubre “no fue solo una crisis social, sino el inicio de un camino de violencia, deterioro económico e inseguridad”, agregando que el estallido social “pretendió ser instrumentalizado por quienes creyeron que, de la promoción del odio y la violencia social, obtendrían un rédito político”.

Desde las tiendas políticas argumentaron que “no hay causa que justifique la violencia. Condenamos toda forma de agresión como método de acción política, venga de donde venga”.

Tras ello, concordaron que los diversos actos de vandalismo y destrucción durante las manifestaciones en 2019 “no son formas legítimas de expresión“.

En esa misma línea, argumentaron que las distintas fuerzas militares, de orden y seguridad “deben contar con respaldo político, jurídico y social para cumplir su mandato constitucional”, añadiendo que “no avalaremos que se relativice el orden público“.

Los dirigentes destacaron que no permitirán un retroceso hacia la “lógica de octubre de 2019“, la que permitiría el retorno de “la violencia y la impunidad”.

“Chile no debe olvidar que hubo sectores políticos que justificaron, avalaron y aplaudieron la violencia de octubre de 2019, que llamaron a evadir, romantizaron a la “primera línea” y convirtieron el saqueo, la quema del Metro, de iglesias y patrimonio cultural urbano en un acto de malentendida justicia, para luego indultar delincuentes y premiarlos con pensiones de gracia”, dice el documento.

“Reiteramos nuestro compromiso irrestricto con el Estado de Derecho, con las víctimas y con Carabineros, y decimos con fuerza que Chile no volverá a caer en la violencia ni en la impunidad”, concluyen.