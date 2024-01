(CNN Chile/ EFE) – Este martes, Transparencia Internacional (TI) presentó su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), donde Chile (66) se posicionó como uno de los tres países de la región percibidos como más limpios, ubicándose entre Uruguay (73) y Costa Rica (55).

El ente destacó a Chile como un “país a observar“, ya que, pese a que sigue teniendo una posición destacada en el Índice “por la fortaleza de sus instituciones democráticas y altos niveles de transparencia”, su puntaje “ha caído significativamente desde 2014, perdiendo su liderazgo regional”.

Esta caída se debe a diversos casos de corrupción “con alto impacto” que han salpicado a figuras de casi todos los principales partidos políticos y muchas de las instituciones más relevantes del Estado, poniendo de manifiesto “deficiencias estructurales en la prevención de la corrupción, así como una escasa respuesta en cuanto a sanciones”.

🔵 OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against corruption. Check out your country’s score! #CPI2023 https://t.co/0ZNQZqjgrL

— Transparency International (@anticorruption) January 30, 2024