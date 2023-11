Este miércoles, en la World Travel Market, considerada la feria internacional de eventos de viajes y turismo más influyente del mundo, reconoció al stand de Chile con el premio “Best Stand for Doing Business” (mejor stand para hacer negocios) en medio de su participación en la feria que se está realizando en Londres.

La instancia, que tiene como objetivo que sus participantes establezcan contactos entre sí y encuentren nuevas formas de desarrollar negocios, valoró la participación nacional y le entregó el premio entre los 185 países participantes para la categoría de “mejor stand para hacer negocios”.

A través de Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) se dio a conocer este reconocimiento, el cual explicaron que los jueces lo escogieron debido a su “diseño bien planificado“, que incluía una variedad de espacios, como mesas en un área abierta y una sección de reuniones cerrada, para las personas que deseaban más privacidad.

Además, explicaron que debido a la estructura del espacio era una considerada una “gran posición para hacer negocios“.

Tras el reconocimiento, la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, comentó que recibir ese reconocimiento los “llena de orgullo y nos confirma que se están haciendo bien las cosas“.

“Entregamos las herramientas necesarias a las empresas para que puedan establecer contactos con sus pares europeos y el resto del mundo, pudiendo potenciar aún más al turismo en Chile”, agregó.