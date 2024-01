Este sábado, el destacado portal gastronómico Taste Atlas publicó la lista de las mejores salsas del mundo en 2023, quedando una icónica preparación nacional en el primer lugar: el chancho en piedra.

Según detalló el medio, este ranking culinario se realizó con base en los votos que comensales de todo el mundo realizaron de acuerdo a sus preferencias y experiencias.

Respecto al chancho en piedra, señalaron que es “una variación del pebre pero con una consistencia más parecida a una salsa“. “Se recomienda servirlo con pan, sopapillas o empanadas”.

“El nombre chancho en piedra significa cerdo sobre piedra o cerdo sobre roca, haciendo referencia a la preparación de esta salsa en un mortero de piedra“, agregaron.

Chancho en piedra 🇨🇱 is the best salsa in the world in 2023. View complete TasteAtlas Awards 23/24 lists: https://t.co/OA8VeDecZt

Chancho en piedra is a Chilean salsa that is essentially a variation of pebre salsa with more sauce-like consistency. Apart from the tomatoes, it… pic.twitter.com/3Dhk3C4VoO

