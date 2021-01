El senador Francisco Chahuán inscribió este viernes su precandidatura presidencial con el propósito de competir como el abanderado de Renovación Nacional en los próximos comicios.

El legislador entregó las firmas reunidas al presidente de la colectividad, Rafael Prohens, mientras que la tienda aún no define cuál será el nombre que la representará.

“Hemos procedido a inscribir formalmente nuestra precandidatura presidencial por RN para las próximas elecciones presidenciales de la República”, dijo.

“Lo hacemos con esperanza, lo hacemos pensando en que tenemos que recuperar el alma de Chile, pensando en que tenemos que devolver la política a las personas, pensando además que tenemos que generar las capacidades para que las personas vuelvan a creer y vuelvan a confiar en la política”, añadió.

Además, Chahuán llamó a definir el nombre del candidato del partido a través de una primaria, aunque hasta el momento está establecido que ello se zanjará en el Consejo General del próximo 23 de enero.

Entre otros nombres que también figuran se encuentran el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, quien dejó el gobierno hace pocas semanas, y también existe respaldo de algunos militantes al ex ministro y ex presidente del BancoEstado, Sebastián Sichel.