CGE despliega plan preventivo ante nuevo sistema frontal entre Coquimbo y Biobío: Reforzarán equipos y brigadas

La Compañía General de Electricidad (CGE) activó un plan preventivo debido al sistema frontal que se prevé para esta semana entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

El fenómeno traerá lluvias y posibles tormentas eléctricas, viento y granizo.

Es por ello que la empresa reforzará sus recursos y desplegará brigadas livianas y pesadas en terreno con el fin de atender posibles interrupciones de suministro que puedan generarse durante el paso del sistema frontal.

Junto a las brigadas se pondrán a disposición 225 equipos para generación de respaldo, los que en conjunto tienen capacidad de más de 91 mil kVA.

Estos equipos, de acuerdo a la CGE, “se trasladarán a las zonas más críticas de acuerdo con los pronósticos, para respaldar el suministro a la mayor cantidad de clientes posibles mientras se realizan las labores de reposición del servicio”.

Adicionalmente, habrá personal especializado y generadores que estarán disponibles para atender eventuales requerimientos de clientes electrodependientes en las comunas bajo su concesión. La empresa está “en proceso de contactar directamente a todos los pacientes electrodependientes para garantizar que el generador de respaldo esté operativo y cuente con combustible suficiente frente a eventuales interrupciones del servicio”.

“Las proyecciones meteorológicas y de los servicios de alerta temprana indican que este podría ser un evento climático complejo, por lo que hemos dispuesto la activación de nuestro plan preventivo, reforzando brigadas, centros de operación y las tareas críticas para enfrentar posibles interrupciones de suministro producto de las condiciones climáticas”, señaló Victor Balbontín, director de operaciones de la Compañía.