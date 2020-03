El Consejo de Defensa del Estado presentó este jueves ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago una querella contra 16 personas, en el marco del caso que investiga presuntas irregularidades en el uso de gastos reservados.

En esta acción legal figuran los tres ex generales directores de Carabineros, Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, y la ex subsecretaria de la institución, Javiera Blanco.

En el documento se indica que la acción legal fue presentada por la responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos y de posible uso de falsificación y/o uso de instrumento público, ambos previstos y sancionados.

La querella detalla que “se sustrajeron cuantiosos caudales públicos, destinando gastos reservados en moneda nacional y extranjera a fines no previstos por el legislador y/o a instituciones, entidades y/o funcionarios públicos a quienes la ley no les asignó tales recursos, como ocurriera con Altas reparticiones o reparticiones de Carabineros de Chile cuyas funciones no son operativas o tácticas, como la Dirección de Salud, de Personal, de Justicia, Dirección de Finanzas, la Subsecretaria de Carabineros, entre otras, entre los años 2006 a 2010”.

En la acción también se incluyen los generales en retiro Iván Whipple Mejías, ex director de Finanzas; Flavio José Echeverría Cortez, ex jefe de la Unidad de Intendencia de Carabineros; Aladino Francisco Alfaro Herrera, Jefe Zona Santiago Este; y Carlos Carrasco Hellwig, el ex director de Personal.

En el caso de la ex consejera del CDE, Javiera Blanco, su nombre aparece en la lista de “beneficiarios y receptores de la distribución ilícita de recursos públicos”, mientras ejercía como subsecretaria de Carabineros, entre los años 2006 y 2010.