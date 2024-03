En medio del cumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, rompió el silencio y aseguró que está “muy lejos” de lo que dicen que es como persona.

¿Qué pasó?

La exjefa comunal se encuentra privada de libertad en su domicilio de Peñaflor tras ser formalizada en enero pasado por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público durante su administración, los cuales habrían ocasionado un déficit cercano a los $31 mil millones en el municipio.

En entrevista con Zona Latina, Barriga se refirió a las últimas declaraciones respecto al caso que emitió el alcalde Tomás Vodanovic en Chilevisión. En la instancia, el líder del gobierno local afirmó que, “por la envergadura de los delitos cometidos”, a su juicio, se requiere de “otra medida cautelar” para la imputada.

No obstante, el también militante de Revolución Democrática (RD) recordó el proceso aún está en etapa de investigación, ante lo cual, “creo que la justicia tarda, pero llega”.

Al respecto, la otrora jefa comunal manifestó que es “bien triste escuchar” a gente que no la conoce hablar de estos temas.

“Yo llevo muchos años en la tele, en los estudios de la Rock and Pop tuve una carrera chiquitita con distintos aciertos y como una pelotita de nieve tuve teniendo más oportunidades. Yo siempre tuve el cariño de la gente, y finalmente, cuando tú eres más hermética con tu vida, yo soy más cerrada con mi vida, me he protegido por las cosas que me han pasado, se sienten con el derecho a inventar y a crear realidades que no son”.

“Yo estoy muy lejos de lo que dicen que soy, y es un daño”, aseguró.