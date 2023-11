Esta jornada, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, declaró como testigo ante la Fiscalía por el presunto delito de desfalco al fisco por parte de la exalcaldesa de la comuna, Cathy Barriga.

Según las auditorías realizadas por la Contraloría, el monto defraudado ascendería a más de 31 mil millones de pesos, lo que equivale a casi un tercio del presupuesto que manejaba en ese entonces el municipio.

Tras la audiencia, el jefe comunal señaló que “aquí se creó un mecanismo para gastar recursos públicos, sabiendo que esos recursos públicos no estaban disponibles. Se dejaban de pagar los grandes contratos, se generaba adulteración de documentación, se saltaban procedimientos de control y se gastaban recursos que luego, lamentablemente, esta municipalidad iba a tener que pagar de una u otra manera“.

“Jamás me beneficié de alguna manera de mi trabajo como alcaldesa”

A través de Instagram, la exjefa comunal negó estar formalizada y descartó haberse beneficiado de los recursos del municipio.

“Hoy nuevamente, como es de costumbre, el alcalde de Maipú realiza una convocatoria de prensa para hablar de la querella que él presentó en mi contra”, partió señalando Barriga.

“Quiero informarles que no he sido formalizada y en relación con la investigación que desarrolla el Ministerio Público, es importante aclarar que al asumir la Municipalidad de Maipú, arrastraba ésta un gran déficit, lo cual no se tradujo en el término de los programas de ayuda de los vecinos de Maipú, fruto del trabajo que desarrollé en forma seria y responsable por 5 años”, agregó.

Asimismo, señaló que “jamás me beneficié de alguna manera de mi trabajo como alcaldesa, ya que todos los recursos de la Municipalidad llegaron a la comunidad a través de distintos programas sociales y obras, siendo una actividad que realicé con mucho esfuerzo, siempre con el afán de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas”.

“Es por ello que tengo la firme convicción que al final de este proceso se determinará mi completa inocencia. Agradezco como siempre todo el cariño y la energía que recibo todos los días, el que ha sido siempre mi motor”, zanjó.