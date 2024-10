Cathy Barriga se pierde las Elecciones 2024: Confirma que no votará tras inasistencia el día sábado

La exalcaldesa aseguró que tuvo un problema personal que le impidió asistir en el horario que le habría sido entregado por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago para que ejerciera su derecho al voto.

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en el marco de una investigación por fraude en el municipio, solicitó autorización para ejercer su derecho al sufragio en las elecciones municipales 2024. Sin embargo, aunque la autorización era para este sábado 26, Barriga no acudió a votar.

Este domingo 27, la exalcaldesa anunció que no podría ejercer su derecho al voto debido a un problema personal.

A través de su cuenta de Instagram, compartió un video en el que explica las razones de su inasistencia.

“Encuentro incomprensible que los medios de comunicación y la prensa nuevamente estén en la puerta de mi casa anunciando una noticia que no existe. Ayer, mi abogado informó a todos los medios que no pude ir a votar en el horario autorizado y que no iría a votar”, declaró Barriga.

La exalcaldesa criticó duramente a los medios, afirmando que “hoy nuevamente desde las 7 de la mañana la prensa está en la puerta de nuestro hogar y en el colegio donde siempre voto. Están anunciando que iría a votar entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde y que tengo un nuevo permiso. Esta información es completamente falsa“, sostuvo.

Barriga concluyó asegurando que no ha solicitado ningún otro permiso adicional al que ya había solicitado. “Lamentablemente, no pude ir en la hora que estaba autorizada y no hay más que eso“, finalizó.