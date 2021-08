Durante la jornada de este lunes 9 de agosto, Catalina Parot renunció a su cargo como la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, luego de solo un mes y dos días trabajando como vínculo entre el Ejecutivo y el nuevo órgano.

De esta forma, ya no estaría a cargo de la coordinación entre la instancia y el Gobierno.

Por el momento, no se han establecido lo motivos oficiales por los que la ex candidata a gobernadora decidió no mantenerse como secretaria ejecutiva del hemiciclo.

Parot entró al cargo reemplazando en el puesto a Francisco Encina, quien había sido cuestionado por su gestión en el cargo.

🔴 AHORA: Catalina Parot renuncia a la secretaría ejecutiva de la Convención Constitucional a un mes de asumir el cargo pic.twitter.com/iOtqGgKBrj — CNN Chile (@CNNChile) August 9, 2021

Noticia en desarrollo…