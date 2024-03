El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, confirmó que se consiguió un acuerdo con los profesores ante la paralización en algunos establecimientos que se ha estado produciendo debido a la crisis educacional en la Región de Atacama.

En entrevista con Radio Cooperativa, el secretario de Estado reveló que las conversaciones con los docentes movilizados de anoche se extendieron “hasta altas horas” y finalmente lograron un pacto que hoy se va a materializar con su visita a la zona. “Va a tener una participación importante de todas las comunidades educativas por escuela, tanto para los temas de infraestructura como también los temas de la planificación del rezago pedagógico escuela a escuela”, añadió.

Al respecto, se le consultó si con ello van a terminar los paros. “Esa es la idea”, respondió. “Concluye una etapa, se plantea el camino de solución y lo vamos a transitar en conjunto. Yo creo que eso es lo relevante”, agregó.

Cataldo también manifestó sentir sorpresa sobre la forma en cómo se aborda el este conflicto: “Yo entiendo lo que enerva, a mí también me pone bastante ansioso, pero sobre todo me frustra porque este conflicto partió con mi llegada, si esto se arrastra hace más de 10 años”.

“Yo llego y este conflicto estalla producto de situaciones acumuladas. El tema es que hoy se enriela una conversación que va a buscar distintas soluciones, algunas que son de corto plazo, y también -y creo que en esto hay conciencia- que hay algunas que van a ser de largo plazo”, añadió.

Bajo ese punto, el titular de Educación fue enfático en recalcar que el estado de los recintos educacionales en Chile “no es el mejor, porque no ha habido una política consistente de inversión en infraestructura desde la jornada escolar completa”.

Entonces, “lo que debemos hacer es ponernos serios; estos problemas que hoy se representan en algunos territorios, pero que lamentablemente no son la excepción, tenemos que abordarlos de manera seria y responsable con políticas de largo plazo”, añadió, y para ello están trabajando como autoridades, indicó.

¿Vamos a esperar a que todas las escuelas estén en condiciones de The Grange?

El ministro también recalcó que la solución a estos problemas no puede estar a costa del derecho a la educación de los menores de edad. “Acá hay una planificación: se ha trabajado en dos capas de intervención en las escuelas, tanto el año pasado como este año, se tiene planificada una tercera capa. Además, firmamos un acuerdo histórico con el Gobierno Regional, por más de 300 mil millones de pesos, y esto va a derivar en un convenio de programación, donde ya hay más de nueve proyectos que están identificados por la Dirección de Educación Pública. Son proyectos que se levantaron precisamente en el marco del conflicto del año pasado, que están diseñados, que hay que actualizarlos”, continuó.

“Entonces, acá la pregunta es: ¿vamos a esperar a que todas las escuelas estén en condiciones de The Grange o de Nido de Águilas? ¿O vamos a ir avanzando en cada una de las resoluciones de todos los problemas que hay? Que son muchos, sin duda, y que se arrastran hace mucho tiempo”, añadió.

De este modo, recordó que cuando se habla de infraestructura, no se trata de resoluciones que sean de días ni meses. “Acá hay procesos que son largos. Las intervenciones de infraestructura no son sencillas, y yo no estoy disponible a mentir al decir que esto va a tener una resolución de aquí a fines de abril. No es así. Y es precisamente la parte más importante del debate que hemos tenido con los profesores, que es no establecer plazos que sean irreales”, finalizó.