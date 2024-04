El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la polémica que gira en torno al sistema educativo y la escasez de matrículas que ha generado que la bancada de diputados UDI solicitara su renuncia, asegurando que “si hay que hacer mejoras en el sistema escolar, hagámosla, pero no mintamos diciendo que es el Sistema de Admisión Escolar (SAE) es el que genera falta de oferta educativa, eso no es real, simplemente la evidencia no lo sostiene”.