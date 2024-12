Tonka Tomicic reaparece tras silencio por vinculación al Caso Relojes: “No ha sido fácil, ha sido un camino súper duro”

La exanimadora reflexionó sobre su tiempo alejada de la escena pública y los nuevos proyectos que tiene en mente, los cuales están estancados hasta que el "Caso Relojes" se resuelva por completo.

La exconductora de televisión Tonka Tomicic volvió a la escena pública después de meses alejada de los medios, marcados por el impacto del llamado Caso Relojes. Esta investigación judicial involucra a su expareja, Marco Antonio López, más conocido como “Parived”, quien está acusado de participar en una red de receptación de joyas y relojes robados.

Según las indagatorias, López habría utilizado cheques firmados por Tomicic para realizar transacciones relacionadas con la compra de estas especies de dudosa procedencia. Aunque se ha señalado que la animadora podría haber estado al tanto de las operaciones ilícitas, ella ha negado cualquier implicación directa en los hechos.

Contexto del Caso Relojes

El Caso Relojes hace referencia a una investigación que desmanteló una red de tráfico y receptación de joyas y relojes de lujo robados, los cuales eran comercializados en el mercado negro chileno. Parived, vinculado como uno de los principales compradores, habría participado en estas operaciones a través de transacciones con bienes de alto valor.

El caso tomó relevancia pública debido a las conexiones con figuras mediáticas y el uso de instrumentos financieros de Tomicic, lo que generó cuestionamientos sobre su posible implicación en los delitos

Su estado actual y proyectos pendientes

“Estoy bien”, afirmó Tomicic, quien admitió tener proyectos en pausa debido a la compleja situación judicial en la que se encuentra indirectamente involucrada.

“Tengo algunos proyectos en barbecho, pero nada ha visto la luz todavía. Veremos qué pasa el 2025. Nada puede ver la luz hasta que no tenga una salida o una solución el tema judicial, pero espero que eso sea lo más pronto posible para poder rearmarme en la parte profesional y personal”, señaló.

Sobre su ausencia en la pantalla chica, la exconductora confesó que no extraña la televisión.

“Pensaba que la iba a extrañar, pero no. La verdad que no, ni la prendo. Siento que me ha ayudado no estar en la tele”, comentó, dando a entender que este alejamiento le ha permitido enfocarse en otras facetas de su vida.

En relación con el Caso Relojes, Tomicic reconoció que ha sido un periodo difícil: “No ha sido fácil, para nada, ha sido un camino súper duro, pero he sacado muchas cosas en limpio”. La animadora aseguró que este proceso le ha permitido reflexionar sobre su vida y las circunstancias que la rodean.

“No me identifico con las circunstancias que me rodean, creo que no soy eso. Frente a esa reflexión también siento que a veces uno mira una película y se queda en el cuadro, viendo muy de cerca los eventos y los acontecimientos de tu vida. He aprendido a darle tiempo a los eventos y a poder mirarlos con distancia”, expresó, evidenciando un aprendizaje personal en medio de la adversidad.