Caso ProCultura: Irina Karamanos habló sobre declaración que entregó en calidad de imputada

Ante "una nueva filtración" respecto a la investigación que lidera Fiscalía de La Serena, la ex primera dama publicó un comunicado refiriéndose a detalles sobre el caso y de lo imputado en su contra, acusaciones sobre las que ella insiste en su falsedad.

Este martes la ex primera dama Irina Karamanos se refirió a la investigación en su contra que lidera Fiscalía de La Serena, confirmando que se encuentra en calidad de imputada y como tal entregó su declaración.

Quien fuera la coordinadora sociocultural de la Presidencia habló sobre el caso a través de un comunicado publicado en su cuenta de X, explicitando que “no pretendía hablar públicamente sobre este asunto”, pero que lo hizo ante “una nueva filtración”.

“Desde un inicio, fui yo quien contacté a Fiscalía para entregar información y tuve la oportunidad de presentarme a mostrar la falsedad de las acusaciones en mi contra mediante lo que he logrado recabar”, escribió en la publicación. “Es falso que yo haya realizado abonos, y pude comprobar que se trataba de rebotes. Mis acciones se han enfocado en aclarar esta situación demostrando inconsistencias encontradas y que no han sido rectificadas por las instituciones pertinentes”.

Revisa el comunicado completo:

“Si bien no pretendía hablar públicamente sobre este asunto, una nueva filtración me pone en la obligación de hacerlo. A partir de los antecedentes que he enviado al Ministerio Público luego de que circulara información falsa sobre mí en la prensa, me presenté en la Fiscalía de La Serena a declarar en calidad de imputada —que es lo que corresponde cuando se hacen imputaciones, aunque falsas, en contra de una— para poder exponerlos correctamente. Desde un inicio, fui yo quien contacté a Fiscalía para entregar información y tuve la oportunidad de presentarme a mostrar la falsedad de las acusaciones en mi contra mediante lo que he logrado recabar. Es falso que yo haya realizado abonos, y pude comprobar que se trataba de rebotes. Mis acciones se han enfocado en aclarar esta situación demostrando inconsistencias encontradas y que no han sido rectificadas por las instituciones pertinentes.

“Lo primero que quiero dejar en claro es que no existe ningún depósito de los dineros que se me acusa haber “abonado”, como se desprende de mis propias cartolas bancarias enviadas inmediatamente al fiscal a cargo para colaborar de manera transparente con el esclarecimiento de los hechos.

“Asimismo, hemos recibido una cartola de todas las operaciones bancarias entre la fundación y mi persona, donde se demuestra que la selección arbitraria de transacciones asociadas a mi nombre en el informe pericial, son en realidad meros rebotes, es decir, simplemente transferencias de sueldo realizadas por mi antiguo empleador, que en varias fechas fueron rechazadas por limitaciones propias de mi cuenta rut. Con lo cual también éstas cartolas muestran que es al revés, no eran abonos, eran rebotes. Este documento ya está en manos de la Fiscalía.

“Al revisar el informe de la PDI, en especial el anexo 1, muestra desprolijidades importantes, ya que en la lista con el título de “abonos” figuran transacciones correspondientes no sólo al pago de sueldos, sino que incluso a pago de estacionamientos, almuerzos y bencina. Difícilmente un estacionamiento o una gasolinera ha realizado abonos a la fundación, sino que es al revés. También entregué esta cartola y la información contrastada con el informe al fiscal a cargo y confío en la rectificación que la PDI pueda realizar respecto de un informe, después de todo, preliminar.

“Por último, y en cuanto a la desinformación emitida por la prensa, le había enviado una solicitud de aclaración al medio El Mostrador, ejerciendo mi derecho a rectificación. Sin embargo, en la respuesta el director indica que una aclaración sería improcedente y reconoce que la nota no solo se basó en el informe pericial filtrado, sino en información e interpretaciones entregadas en “off” al editor del medio por parte del anterior equipo de fiscales a cargo del caso. He entregado y denunciado esto en mi declaración para que se cuente con mayores antecedentes y se logre identificar responsables de toda la operación.

“Este tipo de actos, cuya intencionalidad no descarto, resultan dañinos para la confianza ciudadana en los mecanismos democráticos como los medios de prensa. Justamente por mi compromiso con las instituciones y la integridad de la información es que me resultó importante enfrentar estas noticias falsas y la violencia digital que se ha propagado.

“Confío en que mediante el Ministerio Público se pueda tanto identificar a los responsables de la filtración ilícita de informes periciales parciales, como corroborar la desprolijidad en su elaboración y en la interpretación de estos por parte de los medios de comunicación. Me mantengo disponible a colaborar con las instituciones en función de la transparencia, de la contribución activa a la probidad en política y de la aclaración de la situación en que se me ha envuelto”.