Caso Monsalve: Revelan que ministra Tohá se habría comunicado con exsubsecretario antes de la incautación de su teléfono

Nuevos antecedentes revelan que la ministra del Interior, Carolina Tohá, habría contactado a Monsalve la noche del 15 de octubre para informarle que debía estar presente antes de un procedimiento de allanamiento en el marco de la investigación por abuso sexual y violación en su contra.

El fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, recordó en una audiencia de cautela de garantías cómo se llevó a cabo el allanamiento al Hotel Panamericano, donde se incautó el teléfono y la ropa del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, investigado por un presunto delito de violación e infracciones a la Ley de Inteligencia.

Durante su declaración, Armendáriz mencionó un momento clave: “Cuando el imputado nos escucha, me escucha a mí, porque yo se lo dije… Pero a mí me gustaría declarar que no me acuerdo de nada”, señaló el fiscal, enfatizando la complejidad del caso.

Sin embargo, nuevos antecedentes han surgido sobre lo ocurrido antes del allanamiento, que normalmente se realiza de manera sorpresiva. Según información de un reportaje de T13, la noche del 15 de octubre, un día después de la denuncia por violación contra Monsalve, se llevaron a cabo una serie de llamados telefónicos que precedieron al operativo.

¿Qué pasó?

Particularmente, se reveló que la ministra del Interior, Carolina Tohá, contactó a Monsalve para informarle que debía estar presente en el hotel. Desde el Ministerio del Interior se aclaró que el director Cerna había informado a la ministra sobre las diligencias que requerían la presencia del exsubsecretario.

Este llamado se produjo justo el mismo día en que Cerna notificó a Tohá sobre la investigación en curso. Posteriormente, la ministra comunicó esta información al presidente Gabriel Boric.

La razón del contacto de Tohá con Monsalve fue para instruirlo a que “estuviera disponible y asistiera a la diligencia”. Aunque Monsalve había planeado llamarla ese mismo martes para ofrecer su versión de los hechos, esta reunión no ocurrió hasta el jueves, día en que la situación escaló mediáticamente y Monsalve presentó su renuncia en La Moneda.

Desde la PDI, se explicó que el llamado de Cerna a Tohá se realizó porque los detectives no lograban localizar a Monsalve en el hotel. Ante esto, el director de la PDI se comunicó con la ministra, quien a su vez llamó a Monsalve para informarle que debía presentarse. Esto facilitó su llegada desde Valparaíso, donde ya sabía que su celular sería requerido por la Fiscalía.

Esta información surge a pesar de que Tohá aseguró en conversación con CNN Chile Radio que recién el día jueves 17 de octubre habló con Monsalve mientras esperaban entrar a la subcomisión mixta de presupuesto.