Caso Monsalve: Estas son las preguntas que la comisión investigadora de la Cámara enviará al exsubsecretario del Interior

Este martes se dio a conocer las preguntas que se le harán llegar al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusado de delitos de violación y abuso sexual, hasta el Anexo Capitán Yáber, en donde se encuentra recluido cumpliendo prisión preventiva.

Las preguntas forman parte de un cuestionario que formuló la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el Caso Monsalve. La acción fue propuesta por Cristian Labbé (UDI) y aprobada por la instancia.

Cabe mencionar que Monsalve no tiene obligación legal de responder la misiva.

Según consignó La Segunda, el cuestionario tendrá entre 10 a 15 preguntas, las que fueron elaboradas por Labbé, en conjunto con otros parlamentarios de la comisión, y estarán relacionadas temas como el uso de gastos reservados, su reunión con el Presidente Boric, las “indagaciones” que pidió a detectives y su viaje a la Región del Biobío. Asimismo, también abordará el Caso Ojeda.

“Buscamos establecer ciertas dudas que solo él puede aclarar”, precisó Labbé.

En ese sentido, Miguel Mellado (RN), presidente de la comisión, coincidió con su par, enfatizando en conocer el uso de los gastos reservados y adelantó que “de aquí al viernes debiéramos estar despachando (las preguntas)”.

Este tipo de acción también fue ejercido en relación con el presidente Gabriel Boric, a quien se le envió un cuestionario similar de 12 preguntas hace un par de semanas.

Las preguntas

1.- ¿Puede garantizar que los $850 millones de gastos reservados utilizados desde marzo de 2022 a la fecha se destinaron única y exclusivamente a funciones propias de la subsecretaría y no para otros asuntos ajenos a su competencia? ¿Los gastos de alimentación (restaurante peruano) y transporte (taxi), que fueron pagados de manera efectiva el día de los acontecimientos, corresponden a dineros de gastos reservados o particulares?

2.- ¿De quién surgió la idea de que el miércoles 16 de octubre, un día después de haberse conocido la denuncia en su contra en La Moneda, usted viajara a la Región del Biobío para informarle a su familia los motivos de la acusación? ¿Fue una propuesta del Presidente Boric o una solicitud suya?

3.- Cuando el Presidente Boric se enteró de la denuncia y lo citó a La Moneda, ¿le reconoció que él también había sido denunciado, en septiembre de este año, por una mujer que lo acusó de haber difundido imágenes íntimas de ella? ¿Fue motivo de conversación?

4.- Considerando que horas antes de que saliera del cargo usted estaba en el ex Congreso defendiendo el presupuesto del Ministerio del Interior, ¿podría confirmar si usted presentó su renuncia voluntaria al cargo o lo hizo a petición del Presidente Boric?

5.- ¿Por qué razón decidió solicitar al departamento de inteligencia y a funcionarios de la PDI que asistieran al domicilio particular de su denunciante, haciéndose pasar por repartidores de delivery? ¿Fue una solicitud suya o una decisión de ellos?

6.- La semana pasada, la viuda del ex teniente Ronald Ojeda presentó una denuncia en su contra, para que se investigue la eventual entrega de información a las autoridades venezolanas, considerando que un mes antes usted había suscrito un convenio de colaboración con dicho país. ¿Podría descartar que la firma de dicho convenio no significó la entrega de información, de cualquier índole, relacionada con el paradero del ex militar venezolano?