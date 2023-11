Durante esta jornada, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, dejó con arresto domiciliario total a la administradora del Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos, Viviana Godoy, que fue formalizada este miércoles por el delito de fraude al fisco en medio de la investigación del Caso Convenios.

Sin embargo, tras salir de la audiencia, Godoy aseguró que no tiene ningún grado de participación en los hechos que se le acusan.

La GORE aseguró que en esta ocasión junto a Fiscalía hablaron “respecto al funcionamiento de los Gobiernos Regionales” y que ella había actuado “de acuerdo a las normas y a las leyes que se determinan”.

“El contralor nacional determinó que aquí no se había hecho ningún tipo de acto ilícito, sino más bien que había que reforzar las normas y procedimientos respecto al funcionamiento de los Gobiernos Regionales”, agregó.

En esta misma línea, al ser consultada respecto a su participación en la investigación en el denominado Caso Convenios, Godoy comentó que: “No tengo ningún grado de participación en ninguna de las acciones que se puedan imputar respecto al fraude al fisco“.

“Yo tengo mi patrimonio conocido, tengo domicilio conocido, siempre he estado dispuesta declarar, siempre he estado llana a poder entregar toda la información que se requiera y he actuado de acuerdo a las instrucciones propias que tenemos desde el Gobierno Regional”, enfatizó.