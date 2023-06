Este jueves, el Tribunal Supremo de Revolución Democrática (RD), de forma unánime, decidió expulsar del partido a Daniel Andrade y al ex secretario regional ministerial (seremi) Carlos Contreras, ante la polémica e investigación que realiza el Ministerio Público por los millonarios convenios que el Minvu firmó con Democracia Viva en Antofagasta.

A través de un comunicado, la máxima instancia de la colectividad oficialista argumentó la decisión “de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Reglamento de Procedimientos de Revolución Democrática, y a la Ley de Partidos Políticos”.

Desde el partido indicaron que continuarán “poniendo a disposición los antecedentes del caso ante el Tribunal Supremo, para que tome las decisiones que considere pertinentes, reafirmando nuestro compromiso de actuar con tolerancia cero frente a hechos que dañan la fe pública”.

🔴 AHORA | Caso Convenios: Tribunal Supremo de RD decide expulsar a Daniel Andrade y exseremi Carlos Contreras del partido 💻 https://t.co/Ox6C5F7hT4

📡 https://t.co/fIrhX4e9pB #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/92aO0PDGVI — CNN Chile (@CNNChile) June 30, 2023

Daniel Andrade había renunciado

En las últimas horas, también se dio a conocer que Andrade renunció a RD.

“No puedo defender mi inocencia activamente en este procedimiento, porque mis defensas mañana serán utilizadas en el proceso penal cuando todavía no he sido citado a declarar, y, por lo tanto, no he podido optar por declarar o mantener silencio. Por tanto, sin perjuicio de lo que resuelva este tribunal, pido que se suspenda cualquier resolución hasta que haya una resolución judicial”, indicó la mañana del miércoles a través de un correo electrónico.

En ese contexto, el representante legal de Democracia Viva añadió: “Yo ya he renunciado al partido hace unos días (…). Adjunto mi certificado de afiliación que acredita que ya no pertenezco al partido”.

No obstante, esto generó sospechas en la colectividad, ya que la expareja de la diputada Catalina Pérez reportó que su renuncia fue anterior al 31 de mayo y no hace algunos días, como señaló en su comunicado.

“De conformidad a las disposiciones del artículo 22 de la Ley N°18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, en relación al artículo 19 N°15 de la Constitución Política de la República, actualizado al 31 de mayo de 2023, don (a) Daniel Francisco Andrade Schwarze (…) No figura con afiliación política vigente”, consignó el documento.