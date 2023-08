La abogada querellante en el caso Convenios, en representación de Revolución Democrática (RD), Libertad Triviño, aseguró que la colectividad está tan interesada como el Gobierno en que se devuelvan los dineros otorgados a la Fundación Democracia Viva.

En diálogo con La Segunda, Triviño señaló que “se ha planteado que nuestra querella es de cartón o de papel, pero creo que nuestros hechos, la colaboración que hemos tenido, el interés en que esto se esclarezca, el mandato que se me ha entregado, da cuenta de que, efectivamente, el interés primordial de RD es que se esclarezcan los hechos y las responsabilidades“.

Asimismo, detalló que en la querella que presentaron solicitan que se cite a declarar a varias personas de la colectividad “en calidad de testigo, de imputado y víctima“.

En esa línea, y consultada en qué calidad será interrogada la diputada Catalina Pérez, la profesional dijo que aunque “esa decisión le corresponde al fiscal”, agregó que “yo creo que ella está en calidad de imputada“.

Respecto a las diligencias, la abogada detalló que solicitaron al fiscal la incautación de las cuentas corrientes de Pérez, Carlos Contreras y Daniel Andrade. “Pedimos que se informen las sociedades en que participan y las sociedades de sus relacionados. También que se oficie al Minvu para que dé cuenta en qué estado están las obras que debían realizar y que se incauten todas las comunicaciones telefónicas, computadoras”.

En ese sentido, afirmó que “estos hechos son absolutamente repudiables por la directiva de RD” y “que le hacen un grave daño al partido y a sus militantes“.

“Por eso fueron sancionados por el Tribunal Supremo, fueron expulsados Andrade y Contreras, y la señora Catalina Pérez está suspendida, porque, efectivamente, desde una dimensión ética, esto es sumamente reprochable“, añadió.

Por otra parte, y consultada por qué el partido es tan tajante con Andrade y Contreras, pero con Pérez, la abogada respondió que “no hay un antecedente que vincule a la señora Catalina Pérez con un hecho delictual“.

Sin embargo, “ella sí fue sancionada porque, efectivamente, el partido considera que ella vulneró la probidad. ¿y por qué? Porque ella no es cualquier militante de RD, Catalina Pérez fue presidenta de RD, ella es diputada, pero además fue la bandera de lucha de la probidad de RD y además es abogada. Uno esperaría que ella hubiera tenido una actitud mucho más colaboradora, mucho más proactiva”.

“Si no tenía el detalle de los convenios, debió haber puesto atención, debió haber visto que había, al menos, una incompatibilidad ética”, agregó.

“Lo de Antofagasta es una situación desfachatada, más cuando Catalina Pérez era la persona que estaba hablando de subir los estándares de probidad, entonces por eso la situación es más reprochable a ella. También una consideración que toma el Tribunal cuando sanciona a la señora Pérez es todo el daño que le hace Catalina Pérez al partido“, zanjó.

“No creo que el ministro sepa algo más de lo que sabemos por la prensa”

Finalmente, y consultada sobre si el partido ha pensado en llamar a declarar al ministro Giorgio Jackson, Triviño mencionó que “no he leído ningún antecedente que vincule al ministro con hechos de corrupción, sería más bien una cuestión mediática. (…) No creo que el ministro sepa algo más de lo que sabemos por la prensa“.

“Aquí no hay ningún peso de la Fundación Democracia Viva que haya llegado a las arcas de RD, ninguno. Aquí no van a encontrar un caso de financiamiento ilegal de la política, eso no va a pasar“, subrayó.