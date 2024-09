Caso Audios: Las Fiestas Patrias de Luis Hermosilla en Capitán Yáber

Desde el 27 de agosto, el abogado se encuentra en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, tras ser formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

Las Fiestas Patrias son un momento del año en el que predominan los encuentros con amistades que no se ven desde hace tiempo, así como una oportunidad para reunirse con los seres queridos. No obstante, las personas privadas de libertad no tienen esa posibilidad, y uno de ellos es el abogado Luis Hermosilla.

Cabe recordar que, desde el 27 de agosto, se encuentra en prisión preventiva luego de ser formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

¿Cómo serán las Fiestas Patrias para Hermosilla?

Actualmente, Hermosilla cumple la máxima medida cautelar en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, en medio de la investigación por el Caso Audios.

Según La Tercera, el recinto, destinado a internos de baja peligrosidad relacionados con delitos de alta connotación pública, no autorizó actividades especiales para estas fechas, a pesar del “buen ambiente” entre los reos.

En concreto, Gendarmería no permitió el uso de parrillas para realizar asados.

Cabe destacar que las personas privadas de libertad pueden recibir visitas y alimentos preparados, pero no se aceptaron permisos para visitas extendidas.