Caso Audios: Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, asegura que le escribió al fiscal Palma para “darle ánimo”

En su declaración ante el Ministerio Público, Migueles aseguró que "yo nunca le ofrecí nada a Palma y yo no tengo ni tuve una amistad con Luis Hermosilla".

Durante las últimas horas se han dado a conocer nuevos antecedentes relacionados con la indagatoria del Ministerio Público por presuntos favores que se habrían realizado entre Gonzalo Migueles -pareja de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco– y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

Esto, luego que se revelara un pantallazo de una conversación de Migueles con Palma en la que el primero le indicaba “buenos días, amigo querido. Doctorado y reemplazo de Armendáriz OK visto bueno”.

Dicha conversación se produjo en medio de la postulación del fiscal Palma como fiscal nacional, por lo que se indaga un eventual ofrecimiento de cargo en la Fiscalía Centro Norte, liderada por Xavier Armendáriz.

Caso Audios: La declaración de Gonzalo Migueles

Fue el propio Migueles el que prestó declaración ante Fiscalía por el hecho. De acuerdo a lo dado a conocer por El Mercurio, la pareja de Vivanco aseguró que la conversación ocurrió en el marco del concurso para fiscal nacional en el que se nominó a José Morales.

Sobre esto, Migueles señaló que “se da el concurso, lo cual fue bastante duro y nominan a otro candidato y yo llamo a Carlos para darle mi solidaridad y darle ánimo y este me hace ver que está preocupado por su futuro laboral, por si quería seguir en la fiscalía o seguir estudiando y además del asedio de la prensa, por lo cual le señalo que no tome decisiones en caliente“.

“No me contesta por lo que le escribo un WhatsApp donde le señalo que, si quiere estudiar, que está bien, me parecía una buena idea y que postulara a la fiscalía donde estaba Armendáriz era una buena idea, una vez que se produjera la vacancia del cargo”, añadió.

Además, puntualizó que “lo vuelvo a llamar, pero no me contesta, por lo cual le vuelvo a escribir un WhatsApp donde le señalo ‘soy bueno negociando‘, con lo que quise decir en realidad, soy bueno conversando, escuchando, y que estuviera más tranquilo y que lo que pretendía hacer me parecía una buena idea (…) Ese WhatsApp no tiene más sentido que eso”.

“Yo nunca le ofrecí nada a Palma y yo no tengo ni tuve una amistad con Luis Hermosilla, mi relación con él es accesoria, quizás algún chat por coincidir en algún evento, pero no más que eso, y desconozco por qué Palma pensaba que yo tenía una relación cercana con Hermosilla”, sentenció.