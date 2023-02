El ex candidato Marco Enríquez-Ominami respondió a las críticas que ha recibido la carta del Grupo de Puebla, en el marco del caso SQM. “La carta no dice nada que no sea exacto. Todavía no veo a nadie desmintiendo lo que la carta afirma: que abogados de la Fiscalía -no la Fiscalía, nadie discute la autonomía de la Fiscalía- han demostrado incompetencia, negligencia y frivolidad. El hecho que son ocho años con fiscales con dedicación exclusiva, más de $1.000 millones en dos fiscales, sin contar los otros 10 fiscales que se han dedicado en momento de alta sensibilidad por el tema de la delincuencia, con sesgo político, con negligencia y frivolidad, a un juicio ya es nulo, porque se violaron los plazos”.