La tarde de este viernes, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, salió de su cargo tras presiones de la oposición y en medio de enfrentar una acusación constitucional impulsada por el Partido Republicano.

El ahora exministro hizo efectiva su renuncia el gabinete a través de una carta entregada al presidente Gabriel Boric durante una reunión que ambos mantuvieron.

“Hoy he tomado la difícil decisión de presentarle mi renuncia indeclinable. Como ya es de público conocimiento, la oposición ha definido utilizar políticamente mi presencia en el gabinete como una excusa para no responder a las urgencias de las personas y no avanzar en las reformas que Chile necesita”, empieza Jackson.

En esa línea, el ahora exministro añadió que “para acometer ese propósito, desde sectores de la oposición han incurrido en mentiras, injurias y calumnias, sin presentar -por cierto- absolutamente ninguna prueba que me vincule a algún delito. Así, no será sorpresa para usted comprender que no permitiré que haya sectores políticos que se escuden en estos argumentos para justificar su obstruccionismo hacia la necesaria reforma de pensiones que mejore sustantivamente la calidad de vida de las personas mayores”.