Este miércoles, 30 organizaciones, personeros políticos y personas del espectáculo manifestaron su rechazo a la propuesta de nueva Constitución que está redactando el Consejo Constitucional y que será plebiscitado el próximo domingo 17 de diciembre.

La activista vegana Eliana Albasetti, la ex secretaria regional ministerial de Desarrollo y Familia de la Región Metropolitana Patricia Hidalgo y el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami son parte de los firmantes de la carta No hay razón suficiente, documento donde acusan que el sector de derecha redactó una texto “que no sintoniza con las principales demandas de nuestros compatriotas”.

“Durante las últimas semanas, ha sido parte del debate público la posibilidad de mejorar o rescatar el proceso constituyente, conducido por el partido de José Antonio Kast”, indicó el grupo, añadiendo que personeros de este espectro político, “en el primer proceso, acusaron la sobre ideologización de los exconvencionales”, pero, “meses después, repiten el mismo guion. Con el pasar de los días, se configura una propuesta constitucional retrógrada, conservadora y pétrea”.

“El segundo proceso constituyente se acordó como alternativa al fracaso del primero. Era necesario que los liderazgos que recibieron el mandato ciudadano de redactar una nueva Constitución actuaran pensando en Chile de forma altruista y generosa. Al contrario, lo que ha caracterizado al Consejo Constitucional, hegemonizado por la derecha, es el egoísmo político, la falta de diálogo y el nulo reconocimiento por las demandas de acceso a la salud, educación, vivienda y a una patria más segura e igualitaria”, continuó.

Estos elementos son “suficientes” para los redactores de la misiva “tomar una decisión respecto a la votación de diciembre. Esperar un gesto republicano y generoso a estas alturas, es un acto de ingenuidad e irresponsabilidad política. La mayoría conservadora en el consejo no retrocederá en lo fundamental y le presentará a la ciudadanía una propuesta de Constitución que impide la paz social, niega el progreso y la unidad a un pueblo que se ha polarizado peligrosamente”.

“Quienes soñamos y trabajamos por un Chile en unidad y sin desigualdades, no podemos permitir que la propuesta del Consejo Constitucional se consolide como nuestra carta fundamental. Significaría un retroceso de décadas en derechos de las mujeres, en las conquistas sociales que apuntan a un país más equitativo y legitimar un proceso alejado de las personas”, continuaron los firmantes.

De hecho, los 30 involucrados expresaron que “es momento de asumir que se ha cerrado el ciclo constituyente. Perdimos una oportunidad histórica para construir un pacto social democrático y moderno. La distancia entre la política y la ciudadanía es un riesgo complejo para nuestro sistema democrático”.

En ese sentido, expresaron que es “urgente” fijar una agenda que atienda las “necesidades inmediatas” del país que permita construir confianza con la población. “De otra forma, podríamos vernos inmersos en un espiral de confrontación permanente que amenaza nuestra convivencia pacífica”, añadieron.

De este modo, los firmantes expresaron que “no hay razón suficiente” para aceptar “un texto redactado con ánimos de revancha”.

“No existen los argumentos que sustenten la postura de votar a favor de una propuesta que no reconoce la magnitud de la crisis climática, que constitucionaliza los abusos contra la ciudadanía, que no incorpora elementos sustanciales respecto a la protección de los animales y hace caso omiso a la iniciativa de norma popular más votada por la ciudadanía en esta materia, que atenta contra los derechos de las mujeres y que, en definitiva, no es una mejor Constitución para Chile”, sentenciaron.

¿Quiénes son los 30 firmantes de la carta?

Diputado Jaime Araya Guerrero.

Eliana Albasetti, activista por los derechos de los animales.

Diputada Camila Musante Müller

Diputada Marta González Olea.

Marco Enríquez-Ominami Gumucio, filósofo y cineasta.

Patricia Hidalgo Jeldes, sicóloga y mediadora familiar.

Diputado René Alinco Bustos.

José Ibarra, concejal de San Antonio.

Margarita Indo, concejala de Quinta Normal.

Darío Quiroga, sociólogo y analista político.

Igor Cantillana, actor y dramaturgo.

German Maldonado, presidente Fundación Liebe.

Luis Benavides, dirigente sindical.

Jimmy Arce, concejal de Lo Prado.

Ignacio Bustos Sáez, presidente Patria Progresista.

Andrés Solimano, doctor en economía.

Fundación En Red Territorial Familiar San Bernardo.

Cristián Jamett Pizarro, sociólogo y académico

Hugo Boza Valdenegro, médico traumatólogo..

Movimiento San Pedro por la dignidad.

Camila Torres, Corporación Disquinesia Ciliar.

Pamela Salomé, concejala de La Serena.

René Tabilo Álvarez, Ingeniero MBA.

Iván Castelblanco Pesse, médico veterinario.

Coordinadora Comités de allegados San Bernardo Unido.

Comunidad Andrés Aylwin de San Bernardo.

Partido Alianza Verde, primer partido animalista de Chile.

Partido Socialdemócrata de Chile, partido en formación.

Partido por el Fútbol y el Deporte, partido en fundación.

Partido Patria Progresista.

Revisa la carta completa: