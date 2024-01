El presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), Francisco Vidal, confirmó que se está evaluando cuidadosamente la participación del cantante mexicano, Peso Pluma, en la próxima edición del Festival de Viña. Esto por las denuncias que sugieren supuestos vínculos del artista con el narcotráfico.

Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó que la presencia del intérprete en el certamen es una preocupación del Gobierno.

“Como autoridades comprometidas con la seguridad, nos preocupa que exista tanto seguimiento de canciones que promueven la cultura narco y que muchas veces también promueven una visión bastante despectiva hacia las mujeres y reproducen paradigmas muy discriminatorios en materia de sexismo”, dijo.

Asimismo, señaló que este evento u otros “tienen la libertad de invitar o no invitar a artistas y cuando no se invita a un artista, eso no quiere decir que se le está censurando. Cuando se invita a un artista se le quiere promover y hay artistas que a veces uno no quiere promover, particularmente a aquellos que están detrás de la cultura narco”.

“El Gobierno no censura en lo más mínimo, pero ciertamente le preocupa y no le gusta que se promueva la cultura narco, y hace todo lo posible porque ello no suceda”, sostuvo.