El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se pronunció nuevamente sobre el caso de los traspasos directos de recursos desde reparticiones públicas a entidades privadas sin fines de lucro, actualmente investigado por el Ministerio Público por posibles delitos de corrupción.

Montes, durante un punto de prensa en Copiapó, aseguró que el gobierno del presidente Gabriel Boric está interesado en esclarecer completamente el asunto y determinar cómo se produjeron estos traspasos, “quiénes los organizaron y quiénes fueron los beneficiados por esto”.

En relación al caso específico de la fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD), Montes mencionó que el Gobierno ha entregado todos los antecedentes pertinentes a la Fiscalía y hay disposición a colaborar plenamente con la investigación.

También señaló que está a la espera de ser citado por el fiscal de Antofagasta para prestar declaración en relación con el caso: “Yo estoy esperando poder declarar cuando él lo solicite”.

Montes no quiso hacer comentarios sobre los testimonios específicos dados por personas involucradas en el caso, como el secretario ejecutivo de RD, Edson Dettoni, quien afirmó que la diputada Catalina Pérez estaba al tanto de la entrega de recursos fiscales a la ONG que representaba su pareja.

“Yo prefiero no opinar sobre una persona que está, en este momento como, parte de una investigación del Ministerio Público, y creo que no me corresponde a mí opinar al respecto”, afirmó.

Además, el ministro se refirió a la solicitud de la Fiscalía para levantar el secreto bancario de la diputada, indicando que este tipo de medidas son comunes en investigaciones de esta naturaleza y que el secreto bancario en Chile es una excepción en comparación con otros países de la OCDE, donde está más abierto para las investigaciones del Ministerio Público y de Impuestos Internos.