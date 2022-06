El ex fiscal Cargos Gajardo criticó la resolución del Gobierno que reemplaza el cargo de primera dama por Gabinete Irina Karamanos.

El abogado aseguró que “el problema es tener asesores con sueldos importantes sin preparación ni experiencia que te hacen estos autogoles”.

Asimismo, sostuvo que es “importante entender que el Estado no puede ser una agencia de empleos”, pidiendo así “menos amigos y más profesionales“.

Lee también: Comienza el paro nacional de trabajadores de Codelco: Piden inversión para no cerrar Ventanas

Por otro lado, desde la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz comentó: “En buena, necesitan abogadas/os que sepan urgente”.

Mir acá otras reacciones:

Pensé que era una “descoordinación” o un “error de comunicación” como lo que ocurre constantemente con el @gobiernodechile y la @convencioncl , pero no! La primera dama “bautizó” con su nombre una institución! Y pensar que el presidente decía NO a los pitutos. https://t.co/6jJ9VfMM7N

Me he reído montones con los memes, pero hablando en serio, no es divertido. La idea de eliminar la figura de la primera dama dizque Dirección Sociocultural no era traspasarle las responsabilidades a una persona no electa y que no tiene los méritos.

— francisca skoknic (@Skoknic) June 22, 2022