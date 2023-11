Este jueves, la diputada Karol Cariola se refirió a la posibilidad de que Chile le otorgue refugio a los deportistas cubanos que se negaron a volver a su país de origen tras la finalización de los Juegos Panamericanos 2023 y descartó sentir alguna “incomodidad” al respecto.

“No tengo ninguna incomodidad y para que a todos les quede claro, creo que cualquier persona tiene el derecho a tomar esta decisión”, sostuvo la parlamentaria comunista.

Del mismo modo, Cariola advirtió que “si estos atletas y estos deportistas tomaron una determinación como esta, que están en su derecho, tendrán que llevar adelante los procedimientos que correspondan para ello”.

Cabe recordar que el PC ha enfrentado una serie de cuestionamientos, principalmente por figuras de oposición, luego de que se diera conocer que 6 de los deportistas cubanos solicitaron refugio en Chile.

Esto ya que varios militantes comunistas han mostrado simpatía con el régimen de la isla caribeña.

Críticas de oposición

Sobre la polémica, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), aseguró que “puede haber distintas almas dentro del Gobierno”, pero esperaba que la actual administración “actúe conforme al sentido común y entienda que estas cosas no se producen en un régimen donde claramente esa libertad existe”.

Por su parte, la senadora Ximena Rincón solicitó al presidente Gabriel Boric que “actúe de manera diligente y rápida y acoja el llamado de estos deportistas“.

Según la presidenta de Demócratas, actualmente hay una autoridad que no se compromete con un tema que “claramente va a incomodar a un sector del Gobierno“.

Dichos del oficialismo

Por otro lado, el senador Juan Luis Castro (PS) solicitó al PC que entienda la importancia que tienen los derechos humanos de los deportistas cubanos.

“Chile no debe tener una duda al respecto, ni debe hablar de turismo o cosas exóticas que nada tienen que ver con el fondo, que es que hay deportistas jóvenes que prefieren quedarse en otro país y no volver donde no hay democracia”, indicó

“Ojalá que el Partido Comunista comprenda esto, porque probablemente ellos son los únicos dolidos o sentidos“, puntualizó.