Mario Rozas, general director de Carabineros, bautizó la Academia de Ciencias Policiales con el nombre de Rodolfo Stange, miembro de la Junta Militar entre 1985 y 1990.

En 1985, Stange fue acusado por el Caso degollados y luego se negó a renunciar cuando se lo pidió el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Se mantuvo liderando la institución hasta 1995 y luego fue senador entre 1998 y 2006 con el apoyo de la UDI.

Lee también: Metro anuncia que extenderá su horario de funcionamiento desde este viernes

Tras conocer la noticia, el diputado socialista Leonardo Soto, señaló: “Es incompresible el descriterio y la desconexión de la realidad que revela esta decisión del general director Mario Rozas. ¿Cómo eternizar este nombre en una institución que va a formar futuras generaciones de oficiales de Carabineros, qué rol destacado puede tener para la formación de estos oficiales el nombre de Rodolfo Stange, que formó parte de la Junta de la dictadura militar, con toda su secuela de asesinatos, desapariciones y torturas?”.

El General Mario Rozas decide que Academia Policial se llame “Rodolfo Stange” en honor a “personaje destacado de la institución”.

Olvida que Stange fue parte de Jta. de Gob de la dictadura, protegió asesinos caso degollados y se negó a renunciar ante el Pdte. Frei.

Inaceptable. pic.twitter.com/u02pRmaA9k — Leo Soto diputado (@LeoSotoChile) August 19, 2020

“¿Qué rol destacado tuvo Stange cuando fue imputado por proteger a los asesinos del Caso degollados, ¿Cómo encontrarle valor al rol que cumplió Stange cuando el ex presidente Ruiz-Tagle le pidió la renuncia al cargo por toda la deshonra que trajo a la institución, y éste se negó a renunciar? Estos hechos son absolutamente graves”, añadió en declaraciones recogidas por Cooperativa.

Lee también: Sólo peatones y con código QR: Así es la reapertura parcial del Parque Metropolitano

Por su parte, el diputado RD, Miguel Crispi, afirmó: “La condena a la dictadura no puede ni debe ser sólo discursiva. Un verdadero compromiso con los DDHH y la democracia pasa por dejar de homenajear a personas que fueron cómplices. Esta decisión del General Rozas es una provocación y debe revertirse”.

Mientras el parlamentario PC, Daniel Núñez, manifestó: “General Rozas violenta a Chile al bautizar recinto de Carabineros con el nombre del ex general Rodolfo Stange. Como ex integrante de la junta militar es un cómplice de la dictadura. Ex uniformado encubrió a policías que degollaron a los tres profesionales comunistas. Rozas debe renunciar”.

Por último, el senador Pedro Araya (Ind), sostuvo: “Justo cuando Carabineros está en entredicho por temas de DDHH. al Gral. Rozas se le ocurre bautizar su Academia de Ciencias Policiales como “General Rodolfo Stange”, ex miembro de la Junta Militar de la Dictadura e indagado por violaciones a DDHH. Desconexión con la realidad”.