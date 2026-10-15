Carabineros elogia comportamiento de ARMY tras concierto de BTS: “Un tremendo ejemplo que eventos, sobre todo deportivos, debieran tener”

Tras el primer concierto de la banda surcoreana BTS, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó el comportamiento de las ARMY (fanáticas del grupo) en el Estadio Nacional.

En el balance de los operativos de seguridad que se realizan alrededor del recinto en la comuna de Ñuñoa por los conciertos del popular grupo de K-pop, Araya reveló que alrededor de 76 mil personas asistieron a la primera de las tres fechas de recitales programados en el país.

En esa línea, destacó el “comportamiento ejemplar” y respetuoso de las fanáticas. “Ellas se han organizado y sobre todo han colaborado, han participado de las reuniones y creo que ha sido muy respetuoso y ha sido reconocido incluso por el grupo BTS“, remarcó a T13.

La máxima autoridad de Carabineros enfatizó que las ARMY “no han ido a los hoteles, no han ido a intervenir, no han ido a entorpecer, quizás con el afán de ver a sus ídolos. Han sido sumamente respetuosas”.

Así, sostuvo que son “un tremendo ejemplo que muchos otros eventos, sobre todo deportivos, debieran tener de disfrutar tranquilamente de un espectáculo y no alterar el normal desarrollo y comportamiento del público en general”.

“Esperamos que las próximas presentaciones, que son los días viernes y sábado, se desarrollen con absoluta normalidad. Felicitaciones a las ARMYs”, cerró.