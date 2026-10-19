Carabineros define nuevo Alto Mando: Presidente aprueba salida de ocho generales que pasan a retiro

Este lunes, el presidente José Antonio Kast aprobó, por intermedio del Ministerio de Seguridad Pública, la conformación del alto mando de Carabineros 2027, que fue propuesto por el general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata.

La reestructuración deja casi intacta la primera línea de mando y contempla ocho pases a retiro (7 de Orden y Seguridad y 1 de Justicia) y nueve ascensos (1 a General Inspector y 8 nuevos generales que ingresan al Alto Mando).

El director Araya ratificó a todo su núcleo estratégico para consolidar la gestión operativa. El único movimiento en el grado de General Inspector es el retiro de María Teresa Araya y el ascenso de Juan Muñoz Rodríguez (exsecretario general), quien pasa a liderar la nueva Dirección Nacional de Gestión de Abastecimiento.

🔴 #Ahora: Carabineros de Chile informa a la ciudadanía que, por intermedio del Ministerio de Seguridad Pública, el Presidente de la República, José Antonio Kast Rist, aprobó la conformación del Alto Mando 2027, propuesto por el General Director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata. El Alto Mando del Centenario asumirá el honor y la responsabilidad histórica de conducir a la Institución al cumplimiento de sus cien años de vida, honrando su legado y proyectando un nuevo siglo de servicio a Chile.

#OrdenyPatria — Carabineros de Chile (@Carabdechile) October 19, 2026

Conformación Alto Mando de Carabineros de Chile 2027

General director: Marcelo Araya Zapata.

General subdirector: general inspector Enrique Monrás Álvarez.

Director nacional de Orden y Seguridad: general inspector Rodrigo Espinoza Olea.

Director nacional de Personal: general inspector Ariel Oñate Rodríguez.

Contralora general: general inspector Karina Soza Muñoz.

Jefe Zona Metropolitana: general inspector Manuel Cifuentes Quezada.

Director nacional de Gestión de Abastecimiento: general inspector Juan Muñoz Rodríguez.

Director de Salud: general Jorge Muñoz Soto.

Director de Finanzas: general (I) Fernando Peña Iturra.

Jefe Zona Aysén: general Cristián Mansilla Varas.

Jefe Zona Santiago Este: general Cristián Montre Soto.

Director Control Droga e Investigación Criminal: general Jaime Velasco Bahamondez.

Secretario general y Asuntos Internacionales: general Juan Pablo Díaz Albornoz.

Director de Inteligencia Policial: general Julio Jaramillo Viveros.

Director de Bienestar: general José Martínez Martínez.

Jefe Zona de Carabineros Control Orden Público e Intervención Sur: general Renzo Miccono Villablanca.

Director de Auditoría Interna: general Julio Marabolí Fuenzalida.

Directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia: general Mitza González Méndez.

Jefe Zona Los Ríos: general Loreto Osses Coloma.

Subdirector Centro Integrado de Coordinación Policial: general Eduardo Palma Fuentes.

Jefe Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial: general Víctor Vielma Vidal.

Director de Logística: general Patricio Yáñez Nahuelhuaique.

Jefe Zona Valparaíso: general Alex Bahamóndez Abarca.

Jefe Zona Coquimbo: general Christian Brebi Sáez.

Jefe Zona Araucanía: general Miguel Herrera Jorquera.

Jefe Zona O’Higgins: general Guillermo Bohle Guichacoi.

Jefe Zona Fronteras y Servicios Especiales: general Juan Schaaf Gutiérrez.

Jefe Zona Maule: general Carlos Contreras Torres.

Director de Educación Doctrina e Historia: general Claudio Henríquez Valenzuela.

Jefe Zona Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos: general Stephan Godomar Encina.

Jefe Zona Arica y Parinacota: general Álvaro Martínez Vega.

Jefe Zona Tarapacá: general Adrián Andrades Miranda.

Jefe Zona Antofagasta: general Marco Gutiérrez Sepúlveda.

Jefe Zona Oeste: general David López Oyarce.

Jefe Zona Magallanes: general Emilio Teixidor Araya.

Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: general Fernando Gómez Rojas.

Jefe Zona Los Lagos: general Francisco Aravena Padilla.

Jefe Zona Biobío: general Cristian González Araneda.

Jefe Zona Ñuble: general Claudio Rosales Pacheco.

Jefe Zona Atacama: general Cristian Acevedo Yáñez.

Director de Justicia: general (J) Alberto Veloso Abril.

Generales que pasan a retiro

General inspector María Teresa Araya Jiménez.

General Patricia Vásquez Muñoz.

General Juan González Albornoz.

General Edgardo Flores Rubio.

General Maureen Espinoza Lobos.

General Marco Alvarado Díaz.

General Jorge Valdivia Correa.

General (J) Jaime Elgueta Burgos.

Asciende al grado de general inspector

General Juan Muñoz Rodríguez.

Ascienden al grado de general