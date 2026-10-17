Carabinero interviene durante asalto en paradero de Puente Alto: Un sospechoso fue baleado y detenido

Un carabinero que se trasladaba en su vehículo particular para iniciar su turno intervino durante un robo con intimidación registrado la mañana de este sábado en un paradero del sistema RED, ubicado en el sector de Nonato Coo con Las Nieves, en Puente Alto.

El hecho ocurrió pasadas las 07:00 horas, cuando un grupo compuesto por cuatro personas llegó hasta el lugar donde mujeres esperaban locomoción colectiva para dirigirse a sus trabajos. De acuerdo con los antecedentes recogidos en el sector, los involucrados portaban armas de fuego y armas blancas, además de cuchillos y destornilladores.

Mientras se desarrollaba el asalto, el funcionario policial pasó por el lugar, observó lo que estaba ocurriendo y descendió de su automóvil. Tras identificarse como carabinero, los integrantes del grupo lo amenazaron, según los antecedentes disponibles.

Ante esa situación, el uniformado utilizó su arma y efectuó disparos contra el grupo, alcanzando a uno de los involucrados. El sujeto herido fue detenido y posteriormente trasladado hasta un centro asistencial, mientras que los otros tres escaparon en distintas direcciones.

Una de las víctimas, además, resultó con un golpe en la cabeza producto de las amenazas de los asaltantes. Carabineros inició diligencias para determinar con mayor precisión las circunstancias en que ocurrió el procedimiento.

Una vecina que presenció lo sucedido señaló que existe preocupación por otros episodios registrados en el sector. “Yo lamento realmente lo que está pasando en esta zona. Este barrio es un barrio súper tranquilo. Hay gente trabajadora, vivimos hace más de 30 años acá, entonces vernos implicados en estas circunstancias cuando hay gente responsable, es complicado; estamos preocupadísimos”, manifestó.

Equipos especializados de Carabineros realizan peritajes en el lugar para esclarecer la dinámica del asalto. Debido a estos trabajos, se informó además de un corte parcial de tránsito en el sector de Las Nieves.