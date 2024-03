El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, manifestó que las declaraciones del embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie, fue un “episodio lamentable”, pero ya dio por superada la polémica.

¿Qué pasó?

La semana pasada, El Mostrador afirmó que, durante un encuentro entre autoridades de ambos países en el Complejo Internacional Cristo Redentor, también conocido como Paso Los Libertadores, el diplomático expresó: “Mi país (Argentina) ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer”.

Además, habría afirmado que el Estado chileno “acostumbra a crear figuras de representación, en especial esta de delegado, ¿qué es eso, qué es un delegado? Nuestro gobierno no reconoce tal cargo y no le atribuye ninguna importancia ni validez a la misma”.

Las declaraciones no fueron bien recibidas por autoridades chilenas, ante lo cual Faurie lamentó lo ocurrido: “Lamento que lo sientan así. Si la frase mía le causó falta, sintieron, se sintieron molestos, bueno, habrá que pedir disculpas sobre esta vez particular. No, no eran con esta intención”, consignó Canal 13.

Van Klaveren: “No fueron palabras muy afortunadas”

Este lunes, se le consultó al ministro Van Klaveren por los dichos del embajador argentino en entrevista con Radio Cooperativa.

“No fueron palabras muy afortunadas, de eso yo creo que tiene conciencia el propio embajador Faurie, pero la verdad es que él dio las explicaciones del caso y lo más importante, presentó disculpas públicas”, sostuvo.

Además, el canciller indicó que, a su juicio, las declaraciones del diplomático trasandino “efectivamente” fue un “episodio lamentable”, pero “la verdad es que la relación con Argentina va mucho más allá de este tipo de episodios. Ha habido en tiempos anteriores también algunos desencuentros menores, pero yo creo que ninguno de esos desencuentros daña lo que es una relación que para nosotros es absolutamente fundamental y también para Argentina”.

En ese sentido, destacó que las relaciones con el país vecino están bien. “Al final, más allá de estos chascarros o exabruptos, lo que importa es justamente nuestra relación bilateral”, sentenció.