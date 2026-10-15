Campillai critica solicitud de libertad condicional de exoficial que la cegó: “No podemos abrir la puerta para que los criminales salgan de prisión”

La senadora Fabiola Campillai manifestó este jueves en su cuenta de X su rechazo a la solicitud de libertad condicional presentada por Patricio Javier Maturana Ojeda, exoficial de Carabineros que la cegó permanentemente, además de causarle la pérdida del olfato y del gusto.
Estas consecuencias se produjeron luego de que le lanzara al rostro una bomba lacrimógena durante el estallido social. Actualmente, el condenado cumple 12 años y 183 días de presidio por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.
La parlamentaria indicó que viajará este viernes para exponer ante la justicia su rechazo a la medida que interpuso Maturana. También acusó que el exuniformado “nunca ha colaborado con la justicia” ni “se ha arrepentido”, y afirmó que “ya cuenta con permisos de salida los fines de semana” y que “se le ha permitido trabajar fuera de la cárcel”.
A su vez, hizo una reflexión sobre el contexto actual, afirmando que “sectores como libertarios y republicanos presionan y buscan impulsar indultos a criminales por graves violaciones a los derechos humanos”. En ese contexto, pidió respaldo ciudadano: “No podemos permitir el avance de esta impunidad (…). No podemos abrir la puerta para que los criminales salgan de la prisión”.
Amigas y amigos.
Este viernes tendré que viajar para expresar ante la justicia mi rechazo a la libertad condicional solicitada por mi agresor, el responsable de dejarme ciega de por vida, quien nunca colaboró con la justicia y que jamás se ha arrepentido de dispararme y causarme el daño irreparable hacia mi persona y familia.
No es una situación fácil en lo personal, pero mi postura sigue siendo la misma de siempre: quienes cometieron violaciones a los derechos humanos no deben recibir beneficios penitenciarios.
No podemos permitir el avance de la impunidad y los indultos pasivos que hoy se quieren instalar en nuestro país.
— Senadora Fabiola Campillai (@DignidadFabiola) October 15, 2026
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