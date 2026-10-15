Campillai critica solicitud de libertad condicional de exoficial que la cegó: “No podemos abrir la puerta para que los criminales salgan de prisión”

La senadora Fabiola Campillai manifestó este jueves en su cuenta de X su rechazo a la solicitud de libertad condicional presentada por Patricio Javier Maturana Ojeda, exoficial de Carabineros que la cegó permanentemente, además de causarle la pérdida del olfato y del gusto.

Estas consecuencias se produjeron luego de que le lanzara al rostro una bomba lacrimógena durante el estallido social. Actualmente, el condenado cumple 12 años y 183 días de presidio por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.

La parlamentaria indicó que viajará este viernes para exponer ante la justicia su rechazo a la medida que interpuso Maturana. También acusó que el exuniformado “nunca ha colaborado con la justicia” ni “se ha arrepentido”, y afirmó que “ya cuenta con permisos de salida los fines de semana” y que “se le ha permitido trabajar fuera de la cárcel”.

A su vez, hizo una reflexión sobre el contexto actual, afirmando que “sectores como libertarios y republicanos presionan y buscan impulsar indultos a criminales por graves violaciones a los derechos humanos”. En ese contexto, pidió respaldo ciudadano: “No podemos permitir el avance de esta impunidad (…). No podemos abrir la puerta para que los criminales salgan de la prisión”.