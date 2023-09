La senadora Fabiola Campillai (Ind.) contradijo este lunes las palabras del presidente Gabriel Boric, quien aseguró que Sebastián Piñera “es un demócrata”.

¿Qué dijo Campillai?

Campillai habló con la prensa a las afuera del Palacio de La Moneda minutos antes del acto de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, donde señaló que aún hay negacionismo en los sectores de oposición.

“Hay bastante negacionismo de parte de la derecha, hoy queremos conmemorar a Allende, pero también tenemos que decir que en Chile se violaron los derechos humanos y aún no hay justicia“, manifestó.

La parlamentaria también recordó los hechos ocurridos durante 2019, durante el estallido social: “A los 46 años del golpe, hubo un estallido social, el cual aún el responsable no paga. No está tras las rejas y hoy lo llamamos demócrata, él no es demócrata, necesitamos justicia“.

Sus dichos ocurren luego de que el presidente Boric dijera no tener ninguna duda “de que el presidente Piñera es un demócrata”.