“Esta decisión constituye un acto de impunidad”: Campillai arremete contra libertad condicional concedida al excarabinero que la cegó

La senadora Fabiola Campillai criticó la decisión de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Talca, que le concedió dicho beneficio al excarabinero Patricio Maturana Ojeda, condenado por apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas en su contra durante el estallido social.

A través de una declaración pública, Campillai sostuvo que, “como víctima y como senadora de la República, afirmo con claridad que esta decisión constituye un acto de impunidad“.

En esa línea, reveló que compareció ante la comisión para entregar sus argumentos en contra de que se otorgara la libertad condicional a Maturana, condenado a 12 años y 183 días de presidio.

Entre ellos, señaló que el exoficial “no ha cumplido siquiera la mitad de su pena”, que “ya goza de un régimen de salidas progresivas” y que no le ha pedido “perdón ni ha reconocido el daño causado (…) negó los hechos durante todo el proceso”.

Para la senadora, “esta decisión envía un mensaje grave a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos: que el cumplimiento de las condenas puede reducirse, aun cuando los crímenes fueron cometidos desde el poder del Estado”.

Además, aseguró que no se quedará de brazos cruzados: “Recurriré a todas las instancias judiciales correspondientes para revertir esta decisión y, si es necesario, acudiremos a instancias internacionales”, afirmó.

“He enfrentado situaciones muy difíciles en mi vida. Perdí la vista, el gusto y el olfato, pero no he perdido la convicción ni la fuerza, menos ahora (…). A las víctimas del estallido social y a sus familias, les digo que no están solas. Seguiré trabajando por verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, porque una democracia exige que quien abusa del poder del Estado responda ante la justicia y cumpla su condena”, cerró.

El fallo que concede la libertad condicional a Maturana se conoce a pocos días de un nuevo aniversario del estallido social, el próximo domingo 18 de octubre.