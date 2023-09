La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile respondió a los dichos del intendente electo de Bariloche, Walter Cortés, quien sostuvo que no permitirá el paso de camiones nacionales una vez que asuma su cargo.

A través de un comunicado, el gremio manifestó que les causa “profunda extrañeza” que los jefes comunales que aún no están en ejercicio de su cargo anuncien su disposición a cerrar un camino fronterizo relevante.

En ese contexto, la CNDC recordó el Convenio Argentino-Chileno de Transporte Terrestre en Tránsito de 1974, donde se establece que “no es posible cerrar el paso de camiones de nuestro país”.

“Un cierre unilateral rompería con el Acuerdo ATIT suscrito por las naciones de la región, que asegura jurídicamente la libertad de tránsitos interfronterizos”, argumentó el gremio.

El cierre del paso fronterizo afectaría la conectividad de las regiones de Magallanes y Aysén, en particular a aquellos que transiten por la ruta Villa La Angostura-Paso Cardenal Samoré.

“Un eventual corte injustificado no solo afectaría a los camiones chilenos, sino que también a los argentinos que usen Cardenal Samoré – Villa La Angostura para reingresar a su país”, concluyó la CNDC.

¿Qué dijo el intendente de Bariloche?

El pasado 15 de septiembre, el intendente electo Walter Cortés se refirió sobre el estado de las carreras cercanas al paso fronterizo.

“Tenemos que ponernos y decir ‘acá no pasa nadie hasta que no arreglen la ruta’. Uno tiene que tomar decisiones drásticas. Acá pasan los camiones chilenos y rompen. No pueden pasar más los camiones chilenos, se terminó“, señaló.

Según publicó El País, diversos alcaldes argentinos han solicitado la repavimentación del tramo de la Ruta Nacional 40 y un mayor control a los camiones de carga que ingresan desde Chile.