Más de 370 clientes de San Joaquín están sin electricidad desde las 22:00 horas del lunes, luego que el conductor de un camión derribó árboles y dañó 11 postes del alumbrado público en Avenida Álvarez de Toledo. Del total, cinco infraestructuras están caídas, donde uno de ellos contiene un transformador. Personal de Enel se encuentra en el lugar a la espera a que llegue el material requerido para comenzar los trabajos de reparación, los cuales se extenderían entre siete a ocho horas. “A los vecinos les digo que lamento la situación que pasó, porque años desde yo tengo buses y siempre he cooperado con los vecinos (…). Vivimos hace 77 años aquí, primera vez que pasa esto, no voy a querer que pasen estas cosas, pero pasó, como aquí también pasan tiroteos y uno se queda calladito no más”, dijo el conductor Cristián Astorga.