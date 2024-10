De Camiña y Pudahuel a Estocolmo: Tres niños chilenos viajarán a la premiación del Nobel en Suecia

Entre otras cosas, los tres jóvenes liceanos participarán en una reunión exclusiva con los galardonados de este año. “Para nosotros que vivimos en una zona rural, en Camiña, esto es algo imposible e inimaginable”, confesó Yamil, estudiante de segundo medio.

Tres estudiantes de educación media, procedentes de las regiones de Tarapacá y Metropolitana, fueron seleccionados por el Programa Explora del Ministerio de Ciencia para vivir una semana inolvidable con total acceso a la entrega de los Premios Nobel en Suecia.

Detalles de viaje

Desde el ministerio detallaron que Michelle (16) y Yamil (15), del Liceo Camiña de la Región de Tarapacá, junto a Francisca (17), del Liceo Monseñor Enrique Alveal de Pudahuel, han sido activos participantes de congresos, presentando destacados proyectos en equipo y mostrando “un continuo interés en la carrera científica”.

Gracias a ese esfuerzo es que entre el 9 y el 13 de diciembre de este año ellos serán parte de la entrega de los Premios Nobel. Participarán en una reunión exclusiva con los galardonados 2024 y en las actividades de la Semana Nobel, incluyendo la mítica charla Nobel de Medicina en el Aula Médica del Instituto Karolinska.

Los jóvenes también conocerán el trabajo que destacados investigadores chilenos realizan en Suecia y serán recibidos por la profesora Gunilla Carlson, miembro de la Asamblea Nobel y presidenta del Comité Nobel de Medicina, que les explicará personalmente cómo cada año se elige a los galardonados.

Yamil, estudiante de segundo medio, señaló que “todavía no termino de asimilar esta noticia, porque para nosotros que vivimos en una zona rural, en Camiña, esto es algo imposible e inimaginable, en nuestra situación. Pero ahora es una realidad y agradezco mucho a quienes organizaron esto y nos dieron la oportunidad de ver los Premios Nobel”.

Por su parte, Francisca, alumna de tercero medio, confesó que la noticia fue una sorpresa. “La verdad es que mi sueño siempre ha sido estudiar en el extranjero y estoy haciendo todo lo posible para alcanzar ese sueño. Yo me defino como una persona perseverante. Yo soy de acá, de Pudahuel, no soy millonaria, entonces, todo lo que he logrado es por mis propios medios. Y estoy muy orgullosa de mí, de mi profesora, de mi mamá, de cómo me educaron y de las personas que me rodean que hacen esto posible”.

¿Cómo surgió el proyecto?

La ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, explicó cómo surgió esta iniciativa. “Durante la Gira Presidencial a Suecia estuvimos en un encuentro de chilenos residentes con el Presidente Boric y se acercó Gustavo Monasterio (vicepresidente de la Asociación de Investigadores Chilenos en Suecia/Aichis) con otros investigadores, para contarnos que estaban organizados como asociación y querían tender más puentes entre chilenos y suecos”.

“Así apareció esta iniciativa que hoy nos llena de emoción a todos, y especialmente a mí, por poder facilitar que niños y niñas que han participado en el Programa Explora de nuestro ministerio, y que quieren aportar para que la ciencia y la tecnología ayude a sus comunidades, hoy reciban esta noticia que sin duda marcará sus vidas. Este espíritu de colaboración es el ingrediente secreto que hace que nuestro país avance y que estas cosas pasen, en este caso gracias a chilenos y chilenas que se encuentran en otras partes del mundo, comprometidos con su país”, agregó.

Gustavo Monasterio, vicepresidente de Aichis, detalló que “hace aproximadamente un año, en Aichis nos propusimos un ambicioso sueño: abrir a futuras generaciones de investigadores chilenos el prestigioso y selecto círculo de los premios Nobel, el galardón más importante a nivel mundial en las ciencias. Nuestro objetivo era inspirar a jóvenes talentos para que crean en una carrera en las ciencias y principalmente, demostrarles que quienes nos hemos formado en Chile podemos hacer ciencia en los escenarios más prestigiosos del mundo”.

La idea del proyecto fue compartida con la Embajada de Chile en Estocolmo y la ministra de Ciencia activó la red del Programa Explora para elegir a los niños a partir del registro total de estudiantes que participaron del proceso de Investigación e Innovación Escolar 2023-2024 (IIE). La selección se hizo de acuerdo a los siguientes criterios: estudiantes de segundo y tercero medio, con participación en ambos años del IEE, Índice de Vulnerabilidad, dependencia del establecimiento educacional y acceso geográfico al establecimiento educacional.