La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, abordó los nuevos antecedentes del Caso Convenios que se han dado a conocer sobre el traspaso de fondos públicos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva.

La secretaria de Estado aseguró a CNN Chile que desde el día uno toda la información fue puesta ante el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, al igual que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, “hizo a sus equipos levantar toda la información y ponerlo al servicio de la investigación“.

Vallejo además respaldo la labor del titular de Vivienda, asegurando que durante todo este tiempo de investigación ha estado presente y dando toda la información necesaria para que se esclarezcan los antecedentes en torno a este caso.

En esa línea, la vocera recalcó que desde el Ejecutivo hay un “interés” sustancial de que “haya justicia”.

Esperamos que la “corrupción se enfrente en serio“, manifestó, agregando que”nuestro ánimo como gobierno es que haya justicia para enfrentar la corrupción en todos los niveles”, midiendo con “la misma vara todos los hechos que atentan contra la fe pública”.

El informe no existe ni nunca llegó a Presidencia

Minutos antes, la vocera se refirió en entrevista con CHV Noticias a los dichos del exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, quien aseguró que Presidencia “recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva; en él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario”.

De acuerdo a Vallejo, el informe al que hace referencia Contreras “no existe”: “No me puedo hacer cargo de todo lo que dice el exseremi. No se ha revelado nada que no se haya revelado antes. Nunca llegó ese informe a Presidencia“, dijo.

“Nosotros ya respondimos a través del propio abogado del jefe de asesores, muy claro y categórico, en desmentir esa declaración“, enfatizó

De acuerdo a información previamente conocida, el 18 de mayo Contreras habría enviado un correo electrónico con copia a la exsubsecretaria Rojas, así como a su gabinete y al jefe nacional del Programa de Asentamientos Precarios.

En este correo, se trataría la “gestión de asentamientos precarios” y los problemas detectados desde que asumió el cargo en abril de 2022.

El informe que entregó el Minvu

Por otro lado, la ministra Vallejo también se refirió al informe revisado por el asesor de Montes, Ricardo Trincado.

“Ese informe fue presentado por el propio ministro a la Fiscalía de Antofagasta apenas dos días después de conocerse toda esta situación. Se pusieron a disposición los correos, los informes solicitados y todos estos antecedentes fueron entregados tanto al Consejo de Defensa del Estado como al Ministerio Público“, señaló la secretaria de Estado.

Finalmente, la vocera explicó que todos estos documentos ya estaban a disposición y fueron proporcionados a las entidades que llevan a cabo estas investigaciones en torno al Caso Convenios.