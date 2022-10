Este domingo, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al tenso momento que vivió el presidente Gabriel Boric el pasado jueves en un evento de Conapyme, donde fue increpado por uno de los asistentes en medio de su discurso.

“Cuando uno invita a una autoridad, y particularmente la primera autoridad del país que es el presidente de la República, es lamentable que se generen instancias para hacer incomodar a tu invitado”, dijo durante su participación en el programa Estado Nacional de TVN.

La ministra además enfatizó en que “al presidente de la República se le tiene que respetar, porque además es un presidente que tiene un liderazgo incuestionable respecto del diálogo”.

Lee también: Detienen a hijo de general de Carabineros (r) y banda de narcotraficantes colombianos en operativo policial en Iquique

“Está no solamente haciendo llamados al diálogo, sino que está permanentemente dialogando con distintos sectores y particularmente con los que piensan distinto a nuestro Gobierno”, advirtió.

La autoridad también reveló que tras el incidente “hubo una disculpa privada, hubo disculpas privadas, pero no me corresponde a mí entrar en esos detalles, lo que sí, son cosas que no se pueden volver a repetir”.

Esto último, según la vocera, se debería considerar sobre todo porque existe “demasiada violencia en redes sociales, vemos violencia todo el tiempo a través de los medios de comunicación y tenemos que pensar también en qué es lo que queremos transmitir para los que vienen”.