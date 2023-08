Ante los cuestionamientos políticos hacia Revolución Democrática por el Caso Convenios, la diputada Maite Orsini expresó: “RD no es una organización que se haya concertado para tener actos de corrupción (…), por tanto, no me parece que deba ser castigada por aquello. Además, creo que nosotros hemos estado a la altura de los estándares que nosotros nos hemos puesto en materia de probidad”.

“El gesto de Giorgio Jackson no tiene que ver con el Caso Convenios. El exministro Jackson lo que hace es dar un paso al costado, porque la derecha, la oposición en su conjunto, ha utilizado la figura del ministro Jackson como un obstáculo para avanzar en las reformas que Chile necesita (…). Hay sectores del oficialismo que, lamentablemente, le han hecho el juego a la derecha y que se han sumado a las voces que injustamente han apuntado al ministro Jackson con responsabilidades que no tiene”, sentenció.