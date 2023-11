La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes en general el proyecto de Presupuesto 2024, que tiene como ejes principales la seguridad pública, social y económica.

En una discusión de más de cuatro horas, los parlamentarios respaldó la idea de legislar luego de dos votaciones.

La primera registró 99 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones. La segunda, relativa a las materias con quórum especial de aprobación, se respaldaron por 85 votos a favor, 49 en contra y 1 abstención.

Los principales aumentos que se propondrán en este proyecto son en materia de salud (8,1%), vivienda (11,9%), educación (4,2%), seguridad pública (5,7%), emergencias (28%), cuidados (20%) y cultura (6,8%).

Para este martes, a partir de las 14:00 horas, se iniciará la votación en particular de cada partida y artículos que no tengan indicaciones o solicitudes de votaciones separadas, entendiéndose el resto ya aprobado también en particular y despachado a segundo trámite.