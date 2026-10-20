Cámara aprueba proyecto que modifica la carrera funcionaria de Carabineros e incorpora nuevos incentivos económicos

Esta jornada, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que establece nuevos incentivos económicos y modificaciones a la carrera funcionaria de Carabineros.

La iniciativa contempla una gratificación especial de hasta un 100% del sueldo para efectivos que participen en procedimientos de alto riesgo.

Ahora, la propuesta fue despachada al Senado para continuar con su tramitación legislativa.

¿Qué indica el proyecto?

La iniciativa establece una gratificación especial de riesgo de hasta el 100% del sueldo para funcionarios de Orden y Seguridad que participen en misiones peligrosas en zonas de mayor riesgo, que sean definidas previamente.

Además, se incorpora un incentivo al desempeño institucional, el cual está asociado al cumplimiento de metas y un bono para aquellos funcionarios que decidan continuar en servicio luego de pensionarse.

El proyecto también contempla mejoras en las remuneraciones de los alumnos en formación, nuevas modalidades de ingreso para personas con títulos profesionales o técnicos y una gratificación del 30% destinada a un máximo de 80 en cargos estratégicos.