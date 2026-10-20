Cámara aprueba proyecto que modifica la carrera funcionaria de Carabineros e incorpora nuevos incentivos económicos

Esta jornada, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que establece nuevos incentivos económicos y modificaciones a la carrera funcionaria de Carabineros.
La iniciativa contempla una gratificación especial de hasta un 100% del sueldo para efectivos que participen en procedimientos de alto riesgo.
Ahora, la propuesta fue despachada al Senado para continuar con su tramitación legislativa.
¿Qué indica el proyecto?
La iniciativa establece una gratificación especial de riesgo de hasta el 100% del sueldo para funcionarios de Orden y Seguridad que participen en misiones peligrosas en zonas de mayor riesgo, que sean definidas previamente.
Además, se incorpora un incentivo al desempeño institucional, el cual está asociado al cumplimiento de metas y un bono para aquellos funcionarios que decidan continuar en servicio luego de pensionarse.
El proyecto también contempla mejoras en las remuneraciones de los alumnos en formación, nuevas modalidades de ingreso para personas con títulos profesionales o técnicos y una gratificación del 30% destinada a un máximo de 80 en cargos estratégicos.
Lo más leído
- La dura advertencia de Lula ante el balotaje: Dice que Brasil decidirá entre "besar" su bandera o "ponerse a cuatro patas" con Estados Unidos
- "Hagan el trabajo, echen a andar Dominga": Kaiser exige al presidente Kast ordenar a sus ministros para destrabar el proyecto
- WSJ revela que Elon Musk ordenó limitar velocidad de Starlink e inutilizó drones de Ucrania
- "¡Cállate! ¿Eres un enfermo?": Trump arremete contra un periodista británico en el Despacho Oval
- Sala Cuna Universal avanza en el Congreso: Comisión de Trabajo de la Cámara aprueba idea de legislar por unanimidad