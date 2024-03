Este miércoles, la Dirección Meteorológica (DMC) emitió una advertencia agrometeorológica por altas temperaturas máximas en la zona norte y centro sur del país.

La DMC explicó que, dado a la presencia de una dorsal en altura, se registrará un aumento de las temperaturas máximas.

¿Cuándo regresan las altas temperaturas?

A partir de este jueves 21 hasta el domingo 24 de marzo. Estas son las regiones donde las máximas alcanzarán sobre los 30° C:

• Región de Coquimbo: En la zona precordillerana será de 31° C a 33° C.

• Región de Valparaíso: En la zona cordillera costa y valles figura con 31° C a 34° C.

• Región Metropolitana: En la zona de valles y Precordillera las máximas oscilarán entre 31° C y 33° C.